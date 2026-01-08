Названо слово року в Україні: воно пов'язане з процесом закінчення війни

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" назвав словом 2025 року "переговори". Цей вибір укладачі словника пояснюють тим, що цей термін протягом року залишався в центрі суспільної уваги.

Переговори стали словом 2025 року в Україні

Словник "Мислово" вказує, що "переговори" стали словом року в Україні через активізацію дипломатичних дискусій навколо війни Росії проти України, зокрема на тлі обіцянок нового-старого президента США Дональда Трампа завершити конфлікт у стислі терміни.

Пік інтересу до слова "переговори" припав на середину травня, коли відбулися перші з 2022 року прямі переговори між українською та російською делегаціями.

У "Мислові" звертають увагу на мовну деталь, адже поряд із "переговорами" дедалі частіше вживається питомо українське слово "перемовини". Однак, саме перший варіант досі домінує у публічному просторі. У словнику пояснюють це значною мірою через інерцію радянської лексикографії та схожість з російським "переговоры".

Крім головного слова року, укладачі словника виділили низку інших понять, що віддзеркалюють ключові процеси 2025-го: "кілл-зона" і "інфільтрація" як нові реалії війни, "нрк" — наземні роботизовані комплекси на фронті, "виснаження" як характеристику затяжного протистояння, а також "справедливість" — суспільний запит, що звучить у контексті миру та мобілізації.

Антивиразом року стала фраза генпрокурора Руслана Кравченка "прийду за кожним", яку пов’язують із деградацією правоохоронної риторики та болісними історичними асоціаціями.

Словник "Мислово", заснований у 2012 році, щороку фіксує мовні зміни, спричинені подіями в країні.

