Названо слово года в Украине: оно связано с процессом окончания войны

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" назвал словом 2025 года "переговоры". Этот выбор составители словаря объясняют тем, что этот термин в течение года оставался в центре общественного внимания.

Словарь "Мыслово" указывает, что "переговоры" стали словом года в Украине из-за активизации дипломатических дискуссий вокруг войны России против Украины, в частности, на фоне обещаний нового-старого президента США Дональда Трампа завершить конфликт в сжатые сроки.

Пик интереса к слову "переговоры" пришелся на середину мая, когда состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между украинской и российской делегациями.

В "Мыслове" обращают внимание на языковую деталь, ведь наряду с "переговорами" все чаще употребляется украинское слово "перемовини". Однако именно первый вариант до сих пор доминирует в публичном пространстве. В словаре объясняют это в значительной степени из-за инерции советской лексикографии и сходства с русским "переговоры".

Кроме главного слова года, составители словаря выделили ряд других понятий, отражающих ключевые процессы 2025-го: "килл-зона" и "инфильтрация" как новые реалии войны, "нрк" — наземные роботизированные комплексы на фронте, "истощение" как характеристику затяжного противостояния, а также "справедливость" — общественный запрос, звучащий в контексте мира и мобилизации.

Антисловом года стала фраза генпрокурора Руслана Кравченко "приду за каждым", которую связывают с деградацией правоохранительной риторики и болезненными историческими ассоциациями.

Словарь "Мыслово", основанный в 2012 году, ежегодно фиксирует языковые изменения, вызванные событиями в стране.

