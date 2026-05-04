Сліпа зона Вашингтона: ЗМІ розкрили масштабну допомогу Москви Ірану

Президент США Дональд Трамп визнає загрозу з боку Ірану, яка зростає, проте, як стверджує The Wall Street Journal, у Вашингтоні недооцінюють масштаби підтримки, яку Тегеран отримує від Росії. Йдеться не лише про постачання озброєнь, а й про передачу критично важливої розвідувальної інформації.

Зазначається, що російські спецслужби склали перелік іранських об'єктів, включаючи військові бази та сховища урану, які перебувають під наглядом американських супутників. Ця інформація, як стверджується, була передана Тегерану і могла дозволити наперед евакуювати вразливу інфраструктуру.

Крім розвідданих, Москва бере активну участь у модернізації іранських безпілотників. Зокрема, дрони типу "Шахед" були доопрацьовані з використанням російських технологій, що зробило їх менш уразливими до систем радіоелектронної боротьби. Про це раніше повідомляла The Times. Джерела Financial Times і Associated Press також вказували, що Росія постачає Ірану нові партії безпілотників і ділиться бойовим досвідом, здобутим в Україні, аж до рекомендацій щодо тактики їх застосування.

Після ударів США по іранських ядерних об'єктах у 2025 році співпраця лише посилилася. За оцінкою аналітиків, Москва уклала контракт на постачання сотень переносних зенітних ракетних комплексів, здатних вражати американську авіацію. Водночас Росія допомогла Ірану вивести на орбіту кілька супутників подвійного призначення та направила фахівців для участі у ракетних та космічних програмах.

На цьому тлі експерти попереджають: прагнення Білого дому до "стратегічної стабільності" з Москвою може не враховувати реальні наміри Кремля. У публікації наголошується, що Володимир Путін зацікавлений в ослабленні США та їхніх союзників, використовуючи Іран як один із ключових інструментів тиску.

