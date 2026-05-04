Слепая зона Вашингтона: СМИ раскрыли масштабную помощь Москвы Ирану

Президент США Дональд Трамп признаёт растущую угрозу со стороны Ирана, однако, как утверждает The Wall Street Journal, в Вашингтоне недооценивают масштабы поддержки, которую Тегеран получает от России. Речь идёт не только о поставках вооружений, но и о передаче критически важной разведывательной информации.

Отмечается, что российские спецслужбы составили перечень иранских объектов, включая военные базы и хранилища урана, которые находятся под наблюдением американских спутников. Эта информация, как утверждается, была передана Тегерану и могла позволить заранее эвакуировать уязвимую инфраструктуру.

Помимо разведданных, Москва активно участвует в модернизации иранских беспилотников. В частности, дроны типа "Шахед" были доработаны с использованием российских технологий, что сделало их менее уязвимыми к системам радиоэлектронной борьбы. Об этом ранее сообщала The Times. Источники Financial Times и Associated Press также указывали, что Россия поставляет Ирану новые партии беспилотников и делится боевым опытом, полученным в Украине — вплоть до рекомендаций по тактике их применения.

После ударов США по иранским ядерным объектам в 2025 году сотрудничество лишь усилилось. По оценке аналитиков, Москва заключила контракт на поставку сотен переносных зенитных ракетных комплексов, способных поражать американскую авиацию. Одновременно Россия помогла Ирану вывести на орбиту несколько спутников двойного назначения и направила специалистов для участия в ракетных и космических программах.

На этом фоне эксперты предупреждают: стремление Белого дома к "стратегической стабильности" с Москвой может не учитывать реальных намерений Кремля. В публикации подчёркивается, что Владимир Путин заинтересован в ослаблении США и их союзников, используя Иран как один из ключевых инструментов давления.

