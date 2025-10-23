Слідом за США ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ: чи справді Москві буде боляче

Практично в один час США та Євросоюз ввели нові санкції проти Росії. Чому їх називають найбільш вбивчими для російської економіки? Що такого у санкціях ЄС та США? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Політтехнолог Віктор Таран говорить, що Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, який став одним із найважливіших кроків останніх місяців. Все тому, що, по-перше, цього разу ЄС вирішив перейти від символічних заходів до удару по системних джерелах російських доходів, а, по друге, вони були чітко синзронізовані з США.

Експерт звернув увагу, що європейцями вперше вводяться обмеження на імпорт російського скрапленого газу (LNG). Також по факту ЄС декларує, що назавжди відмовляється від російських енергоносіїв. Контракти на короткий термін закінчуються за півроку, довгострокові до 2027 року. Також санкції торкнулися банків, криптобірж, посередників і “тіньового флоту”

"ЄС не просто заборонив всі транзакції з російськими криптоплатформами та сервісами, які допомагають обходити санкції через криптовалюту, а й вдарив по банках з Казахстану та Білорусі, що проводили криптооперації для РФ. Тобто ЄС не просто визнає, що російська енергія все ще фінансує війну, а вона по факту вбиває економічну основу російського майбутнього", – зазначив політтехнолог.

Віктор Таран наголошує, не може не тішити, що європейці, які довгий час балансували між прагматизмом і мораллю нарешті показали, що мораль поступово бере гору. Відмова від російського LNG, який ішов до Європи понад 50 років продемонстрував що європейці обирають безпеку, а не дешевий газ.

"Другий важливий момент це синхронізація дій зі США. Американський Мінфін одночасно посилив санкції проти російських енергетичних структур і компаній-посередників у Китаї, Туреччині та ОАЕ. Це створює “ефект замкненого кола”, коли російський експорт не просто обмежений у ЄС, а втрачає глобальні канали обходу. Звісно, у короткостроковій перспективі Європа програє. Зростання енергетичних витрат у Європі, тиск на ринки та опір з боку держав, залежних від LNG (Словаччина, Угорщина). Також не можна недооцінювати здатність Росії перебудовувати свої логістичні схеми зокрема через Африку й Азію. Але в довгостроковій перспективі Європа, Україна та весь цивілізований світ лише виграє", – зазначив експерт.

Він підсумовує, коли обмеження множаться, вони перетворюються з бюрократичного інструменту на стратегію тиску. І цей тиск вже неможливо буде спинити. Він буде збільшуватись і дотисне супротивника.

"Тож, якщо ЄС і США зможуть і у подальшому зберегти координацію й контроль за виконанням обмежень, то санкції стануть реальним інструментом сили. Якщо ж ні, то росіяни за пару місяців адаптуються, а європейська "енергетична московська деколонізація" залишиться напівреформою", – констатував Віктор Таран.

На перший погляд, це потужний удар по російських нафтових доходах

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, що США ввели санкції проти Роснафти, Лукойлу та їхніх дочірніх компаній (з часткою російських компаній понад 50%). Паралельно ЄС посилює свій санкційний режим щодо "російських нафтових гігантів".

"На перший погляд це потужний удар по російських нафтових доходах. Збут структур Алекперова та Сечина справді просяде. Але сказати, що американський тиск буде для них "смертельним", я б не поспішав. Але вкрай неприємними будуть процеси, які торкаються перспектив розвитку. І тут Вашингтон і обмежує Росію та створює можливості для власних нафтових гігантів", – зазначив експерт.

Якщо говорити чому вдарять і де будуть марними санкції, то, за словами Ігоря Тишкевича, обмеження будь-яких фінансових операцій, що проводяться Роснафтою, Лукойлом та їх дочірніх компаній, створює колосальні проблеми у використанні флоту (фрахт судів, купівля своїх), видобутку нафти (купівля обладнання, послуг) і, звичайно,

"Але є одне "але" – при використанні фінансових інструментів, пов'язаних із США. Тобто розрахунки у національних валютах (рупії, юані тощо) безпосередньо не підпадають під такі обмеження. Вторинні санкції можливі, але якщо партнери російських компаній безпосередньо виходять на американський чи європейський ринки. І тут варто згадати, що значна частина російської нафти продається саме в Азії. Причому внутрішнього споживання (КНР, В'єтнам, Монголія) низки країн. Інше питання, що продається із суттєвим дисконтом через "токсичність" російських партнерів. Парадокс, але на великих обсягах тільки Індія та Китай де-факто купували нафту нижче за прайс-кеп. Не тому, що вони так вірили в європейські чи американські санкції, а тому, що могли на їхньому фоні викрутити руки росіянам. А ось торгівля так званим "тіньовим флотом" йшла із значно меншою знижкою", – зазначив експерт.

Він продовжує головний удар, де Лукойл і Роснефть будуть дуже обмежені в маневрах — закордонні активи. Географія велика.

"Навскидку це Гана, Нігерія, Саудівська Аравія, Казахстан, Мозамбік, В'єтнам, Єгипет, Бразилія. І нафтопереробка, включаючи Румунію, Німеччину, Катар, Бразилію Індію та пострадянські країни (тут я свідомо не згадую активів в Ірані, Венесуелі, Кубі — державах, які не звертатимуть увагу на санкції США). І тут справді боляче. Оскільки у видобутку зазвичай укладаються довгострокові контракти та/або участь Роснафти, Лукойла у великих проектах з розвідки з розділом продукції прописується в додатках до міждержавних договорів. Відповідно, як мінімум, в Африці переоформити бізнес із головних структур чи "дочок" на фірми-прокладки буде вкрай складно. А значить є ймовірність втрати частки у видобутку та права на видобуток. Важливо, оскільки нафта, здобута навіть "Роснефтью" в Африці, спокійно продавалася по всьому світу — вона ж не "російська", — зазначив експерт.

