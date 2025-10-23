Вслед за США ЕС утвердил 19-й пакет санкций против РФ: действительно ли Москве будет больно

Практически одновременно США и Евросоюз ввели новые санкции против России. Почему их называют наиболее убийственными для российской экономики? Что такое в санкциях ЕС и США? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Политтехнолог Виктор Таран говорит, что Европейский Союз утвердил 19-й пакет санкций против России, ставший одним из важнейших шагов последних месяцев. Все потому, что, во-первых, на этот раз ЕС решил перейти от символических мер к удару по системным источникам российских доходов, а во-вторых, они были четко синзронизированы из США.

Эксперт обратил внимание, что европейцами впервые вводятся ограничения на импорт российского сжиженного газа (LNG). По факту ЕС декларирует, что навсегда отказывается от российских энергоносителей. Контракты на короткий срок истекают за полгода, долгосрочные до 2027 года. Также санкции коснулись банков, криптобирж, посредников и "теневого флота"

"ЕС не просто запретил все транзакции с российскими криптоплатформами и сервисами, которые помогают обходить санкции из-за криптовалюты, но ударил по банкам из Казахстана и Беларуси, которые проводили криптооперации для РФ. То есть, ЕС не просто признает, что российская энергия все еще финансирует войну, а она по факту убивает экономическую основу российского будущего", – отметил политтехнолог.

Виктор Таран отмечает, не может не радовать, что европейцы, долгое время балансировавшие между прагматизмом и моралью наконец-то показали, что мораль постепенно одерживает верх. Отказ от российского LNG, который шел в Европу более 50 лет, продемонстрировал, что европейцы выбирают безопасность, а не дешевый газ.

"Второй важный момент – это синхронизация действий из США. Американский Минфин одновременно ужесточил санкции против российских энергетических структур и компаний-посредников в Китае, Турции и ОАЭ. Это создает эффект замкнутого круга, когда российский экспорт не просто ограничен в ЕС, а теряет глобальные каналы обхода. Конечно, в краткосрочной перспективе Европа проигрывает. Рост энергетических затрат в Европе, давление на рынки и сопротивление со стороны государств, зависимых от LNG (Словакия, Венгрия). Также нельзя недооценивать способность России перестраивать свои логистические схемы, в частности, через Африку и Азию. Но в долгосрочной перспективе Европа, Украина и весь цивилизованный мир только выиграют", – отметил эксперт.

Он подытоживает, когда ограничения умножаются, они превращаются из бюрократического инструмента в стратегию давления. И это давление уже невозможно будет остановить. Он будет увеличиваться и теснит противника.

"Итак, если ЕС и США смогут и в дальнейшем сохранить координацию и контроль за соблюдением ограничений, то санкции станут реальным инструментом силы. Если нет, то россияне за пару месяцев адаптируются, а европейская "энергетическая московская деколонизация" останется полуреформой", — констатировал Виктор Таран.

На первый взгляд, это мощный удар по российским нефтяным доходам.

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил США ввели санкции против Роснефти, Лукойла и их дочерних компаний (с долей российских компаний более 50%). Параллельно ЕС ужесточает свой санкционный режим в отношении "российских нефтяных гигантов".

"На первый взгляд, это мощный удар по российским нефтяным доходам. Сбыт структур Алекперова и Сечина действительно просядет. Но сказать, что американское давление будет для них "смертельным" я бы не спешил. Но крайне неприятными будут процессы, которые затрагивают перспективы развития. И тут Вашингтон и ограничивает Россию и создаёт возможности для собственных нефтяных гигантов", – отметил эксперт.

Если говорить по чему ударят и где будут бесполезными санкции, то, по словам Игоря Тышкевича, ограничение любых финансовых операций, проводимых Роснефтью, Лукойлом и их дочерних компаний создаёт колоссальные проблемы в использовании флота (фрахт судов, покупка своих), добыче нефти (покупка оборудования, услуг) и, естественно, продаже.

"Но есть одно "но" — при использовании финансовых инструментов, связанных с США. То есть расчёты в национальных валютах (рупии, юани и т.д.) напрямую не подпадают под такие ограничения. Вторичные санкции возможны, но лишь если партнёры российских компаний напрямую выходят на американский либо европейский рынки. И тут стоит упомянуть, что значительная часть российской нефти продаётся как раз в Азии. Причём для внутреннего потребления (КНР, Вьетнам, Монголия) ряда государств. Другой вопрос, что продаётся с существенным дисконтом в силу "токсичности" российских партнёров. Парадокс, но на больших объёмах только Индия и Китай де-факто покупали нефть ниже прайс-кэпа. Не потому, что они так верили в европейские или американские санкции, а потому что могли на их фоне выкрутить руки русским. А вот торговля так называемым "теневым флотом" шла со значительно меньшей скидкой", – отметил эксперт.

Он продолжает, главный удар, где Лукойл и Роснефть будут весьма ограничены в манёврах – зарубежные активы. География большая.

"Навскидку это Гана, Нигерия, Саудовская Аравия, Казахстан, Мозамбик, Вьетнам, Египет, Бразилия. И нефтепереработка, включая Румынию, Германию, Катар, Бразилию Индию и постсоветские страны (тут я сознательно не упоминаю активы в Иране, Венесуэле, Кубе — государствах, которые не будут обращать внимание на санкции США). И тут действительно больно. Поскольку в добыче, как правило заключаются долгосрочные контракты и/или участие Роснефти, Лукойла в больших проектах по разведке с разделом продукции прописывается в приложениях к межгосударственным договорам. Соответственно, как минимум, в Африке переоформить бизнес с головных структур или "дочек" на фирмы-прокладки будет крайне сложно. А значит есть вероятность потери доли в добыче и права на добычу. Важно, поскольку, нефть, добытая даже "Роснефтью" в Африке, спокойно продавалась по всему миру — она же не "российская" – отметил эксперт.

