Наступного тижня по Україні вже поступово приходитиме потепління. Перечекати сильні морози синоптик Наталка Діденко рекомендує цього тижня.

Скільки в Україні ще терпіти морози: синоптик дала надію на тепло

"Як би там ще не морозило пару днів, все одно навіть інтуїтивно чути, що послаблення морозів, потепління вже носиться у повітрі. Інтуїція — категорія, звісно, не дуже нам підходить для прогнозування погоди, але часом може стати поштовхом для ретельнішого вивчення прогностичних моделей на найближчі дні", – пише синоптик.

За її словами, вже найближчі дні денна температура ставатиме вищою, хоч вночі і буде ще дуже холодно, а вже з 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих "плюсів".

"21-го січня погоду України визначатиме антициклон, тому опадів не буде, буде багато сонця. Вночі побуде мороз, -10-17 градусів, завтра вдень вже якісь милосердніші -4-8, на півночі місцями до -10 градусів, а у південній частині навіть можливо близько нуля! Вітер очікується південно-західний, південний і це вже вселяє надію)) У Києві найближчої ночі -12-14 градусів, завтра вдень -6-8 градусів. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Цей тиждень треба протриматися спокійно, навіть якщо буде нелегко, але з наступного тижня все ж морози мають відступити", – наголосила синоптик.

