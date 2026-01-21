На следующей неделе по Украине уже будет постепенно приходить потепление. Переждать сильные морозы синоптик Наталья Диденко рекомендует на этой неделе.

Сколько в Украине еще терпеть морозы: синоптик дала надежду на тепло

"Как бы там еще ни морозило пару дней, все равно даже интуитивно слышно, что ослабление морозов, потепление уже носится в воздухе. Интуиция — категория, конечно, не очень нам подходит для прогнозирования погоды, но может стать толчком для более тщательного изучения прогностических моделей на ближайшие дни", – пишет синоптик.

По ее словам, уже в ближайшие дни дневная температура будет становиться выше, хотя ночью и будет еще очень холодно, а уже с 25-26 января, наконец, дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших "плюсов".

"21 января погоду Украины будет определять антициклон, поэтому осадков не будет, будет много солнца. Ночью поднимется мороз, -10-17 градусов, завтра днем уже какие-то более милосердные -4-8, на севере местами до -10 градусов, а в южной части даже возможно около нуля! Ветер ожидается юго-западный, южный и это уже вселяет надежду)) В Киеве в ближайшую ночь -12-14 градусов, завтра днем -6-8 градусов. Без осадков. На дорогах гололедица. Эту неделю нужно продержаться спокойно, даже если будет нелегко, но со следующей недели все же морозы должны отступить", – подчеркнула синоптик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что слесари аварийных бригад в Киеве работают в аномально напряженном режиме. Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко.

По его словам, бригад не хватает, поэтому люди работают по 2-3 суток без перерыва – практически валятся с ног. "Вчера два слесаря просто умерли от дикой перегрузки. У многих зафиксировано обморожение и психофизическое истощение. Просто помните об этом", – пишет нардеп.