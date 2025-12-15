Скільки українців проти "мирного плану", який включатиме виведення військ з Донбасу

Три чверті українців виступають проти "мирного плану", який, серед іншого, включатиме виведення військ з Донбасу, обмеження чисельності української армії та не міститиме конкретних гарантій безпеки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 листопада-13 грудня.

Опитування українців. Фото: з відкритих джерел

"Російський план залишається категорично неприйнятним – 75% українців вважають його абсолютно неприйнятним (стільки ж було у вересні 2025 року). Тільки 17% українців готові на російську версію світу (стільки ж було раніше)", – йдеться у звіті КМІС.

Водночас 72% українців (соціологи наголошують, що переважно без ентузіазму), але готові схвалити план Європи та України. Лише 14% категорично відкидають його.

У КМІС уточнюють, що у рамках опитування підготували дві скорочені версії "мирного плану". Один із них був умовним планом Європи та України, а інший – умовним планом Росії. Респонденту випадково обирали та зачитували один із двох варіантів-планів, не уточнюючи, що цей план від Європи з Україною чи від Росії.

При цьому варто розуміти, що умовний план Європи та України складається з таких пунктів: Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи та США, які включають постійне постачання Україні зброї та грошей у достатній кількості, а також закриття українського неба від російських атак. Нинішня лінія фронту заморожується, Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна та світ офіційно цього не визнають. Україна рухається до вступу до ЄС. Санкції проти Росії зберігаються до встановлення сталого світу та зникнення загроз повторного нападу з боку Росії.

Умовний план Росії: США та Європа скасовують усі санкції проти Росії. Російська мова набуває офіційного статусу. Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння. Україна назавжди цурається членства в НАТО, а Захід не може більше постачати зброю Україні. Росія має право визначати, якими будуть гарантії безпеки для України, і буде однією із країн-гарантів безпеки України. Київ виводить війська з частини Донецької області, яку зараз контролює, тобто із Краматорська, Слов'янська та інших міст. Україна офіційно визнає Крим, Донецьку та Луганську області частиною Росії та назавжди відмовляється від них. Росія зберігає контроль над окупованими частинами Херсонської та Запорізької областей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп хоче, щоб Україна поступилася РФ територією: чим відповів Київ і який документ передав США.



