Сколько украинцев против "мирного плана", который будет включать вывод войск из Донбасса

Три четверти украинцев выступают против "мирного плана", который, среди прочего, будет включать вывод войск из Донбасса, ограничение численности украинской армии и не будет содержать конкретных гарантий безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26 ноября-13 декабря.

"Российский план остается категорически неприемлемым – 75% украинцев считают его совершенно неприемлемым (столько же было в сентябре 2025 года). Только 17% украинцев готовы на российскую версию мира (столько же было ранее)", – говорится в отчете КМИС.

В то же время 72% украинцев (социологи акцентируют, что преимущественно без энтузиазма), но готовы одобрить план Европы и Украины. Только 14% категорически отвергают его.

В КМИС уточняют, что в рамках опроса подготовили две сокращенные версии "мирного плана". Один из них был условным планом Европы и Украины, а другой – условным планом России. Респонденту случайно выбирали и зачитывали один из двух вариантов-планов, не уточняя, что этот план от Европы с Украиной или от России.

При этом стоит понимать, что условный план Европы и Украины состоит из таких пунктов: Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США, которые включают постоянные поставки Украине оружия и денег в достаточном количестве, а также закрытие украинского неба от российских атак. Нынешняя линия фронта замораживается, Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают. Украина движется к вступлению в ЕС. Санкции против России сохраняются до установления устойчивого мира и исчезновения угроз повторного нападения со стороны России.

Условный план России: США и Европа отменяют все санкции против России. Русский язык получает официальный статус. Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение. Украина навсегда отказывается от членства в НАТО, а Запад не может больше поставлять оружие Украине. Россия имеет право определять, какими будут гарантии безопасности для Украины, и будет одной из стран-гарантов безопасности Украины. Киев выводит войска из части Донецкой области, которую сейчас контролирует, то есть из Краматорска, Славянска и других городов. Украина официально признает Крым, Донецкую и Луганскую области частью России и навсегда отказывается от них. Россия сохраняет контроль над оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей.

