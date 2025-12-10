Скільки триватиме відновлення енергетики: графіки світла можна зменшити

Рубрики
Україна увійшла в зиму із жорсткими графіками відключення світла. Скільки триватиме відновлення енергетики? За рахунок чого вимкнення світла можна зменшити? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Відключення світла. Фото: із відкритих джерел
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що за три-чотири дні відчутно покращає ситуація в енергетиці здебільшого України. Для нормального відновлення потрібно 10-12 тижнів.
При цьому він зазначив, що навіть після відновлення високовольтних мереж у системі буде певний дефіцит.
За його словами, коли відбувається масована атака, захист закриває ключові елементи обладнання, але не захищає всю територію підстанції. Крім того, з урахуванням масового використання касетних боєприпасів перед початком відновлювальних робіт доводиться витрачати один-два дні на розмінування.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що він особисто не бачить великого значення у тому, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала низку рішень уряду з метою перерозподілу електроенергії на користь населення для скорочення графіків відключень світла. Експерт вважає, що ситуацію це суттєво не покращить. Натомість він пропонує зупинити перекачування російської нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба", на роботу якого витрачається значний обсяг струму.
Кабмін шукає шляхи перерозподілу електроенергії на користь населення. Експерт припускає, що чиновники можуть пошукати додаткові кіловати українського бізнесу. За винятком, хіба що, критичних галузей промисловості чи підприємств, що імпортують понад 60% від власних потреб (таких споживачів енергетики не відключають).
За його оцінками, такий перерозподіл може потенційно скоротити тривалість відключень на годину.
Інший можливий варіант – скорочення переліку підприємств, яким уряд заборонив вимикати світло. Втім, і цей варіант не допоможе значно покращити графіки відключення для побутових споживачів. Омельченко прогнозує, що навіть якщо відключати світло всім, окрім критичної інфраструктури, то, наприклад, кияни зможуть отримати додаткові 1-2 години зі світлом.
