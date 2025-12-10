Скільки триватиме відновлення енергетики: графіки світла можна зменшити

Україна увійшла в зиму із жорсткими графіками відключення світла. Скільки триватиме відновлення енергетики? За рахунок чого вимкнення світла можна зменшити? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Перед початком відновлювальних робіт доводиться витрачати один-два дні на розмінування

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що за три-чотири дні відчутно покращає ситуація в енергетиці здебільшого України. Для нормального відновлення потрібно 10-12 тижнів.

"За три-чотири дні буде відчутно простіше у більшій частині України. І ситуація покращуватиметься, але для того, щоб відновитися до нормального стану реально потрібно 10-12 тижнів", — сказав експерт.

При цьому він зазначив, що навіть після відновлення високовольтних мереж у системі буде певний дефіцит.

"Щодо високовольтних мереж, ми зараз знаходимося в першій стадії відновлення. Дві поспіль атаки були досить суттєвими. З одного боку, знову ми переконалися, що там, де є захист, ситуація значно краща. На жаль, вона не скрізь. Є суттєві втрати з обладнання там, де не було захисту", — сказав Харченко.

За його словами, коли відбувається масована атака, захист закриває ключові елементи обладнання, але не захищає всю територію підстанції. Крім того, з урахуванням масового використання касетних боєприпасів перед початком відновлювальних робіт доводиться витрачати один-два дні на розмінування.

Чиновники можуть пошукати додаткові кіловати українського бізнесу

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що він особисто не бачить великого значення у тому, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала низку рішень уряду з метою перерозподілу електроенергії на користь населення для скорочення графіків відключень світла. Експерт вважає, що ситуацію це суттєво не покращить. Натомість він пропонує зупинити перекачування російської нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба", на роботу якого витрачається значний обсяг струму.

Кабмін шукає шляхи перерозподілу електроенергії на користь населення. Експерт припускає, що чиновники можуть пошукати додаткові кіловати українського бізнесу. За винятком, хіба що, критичних галузей промисловості чи підприємств, що імпортують понад 60% від власних потреб (таких споживачів енергетики не відключають).

"Наприклад, якісь готелі, середній бізнес із виробництва товарів, які не є критично необхідними для країни. Але це суттєво не вплине на ситуацію", — зазначив експерт.

За його оцінками, такий перерозподіл може потенційно скоротити тривалість відключень на годину.

Інший можливий варіант – скорочення переліку підприємств, яким уряд заборонив вимикати світло. Втім, і цей варіант не допоможе значно покращити графіки відключення для побутових споживачів. Омельченко прогнозує, що навіть якщо відключати світло всім, окрім критичної інфраструктури, то, наприклад, кияни зможуть отримати додаткові 1-2 години зі світлом.

