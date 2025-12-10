Сколько будет продолжаться восстановление энергетики: графики света можно уменьшить

Украина вошла в зиму с жесткими графиками отключения света. Сколько будет продолжаться восстановление энергетики? За счет чего отключения света можно уменьшить? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Перед началом восстановительных работ приходится тратить один-два дня на разминирование

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что за три-четыре дня ощутимо улучшится ситуация в энергетике в большей части Украины. Для нормального восстановления нужно 10-12 недель.

"За три-четыре дня будет ощутимо проще в большей части Украины. И ситуация будет улучшаться, но для того, чтобы восстановиться до нормального состояния реально нужно 10-12 недель", — сказал эксперт.

При этом он отметил, что даже после восстановления высоковольтных сетей в системе будет определенный дефицит.

"Относительно высоковольтных сетей, мы сейчас находимся в первой стадии восстановления. Две подряд атаки были довольно существенными. С одной стороны, снова мы убедились, что там, где есть защита, ситуация значительно лучше. К сожалению, она не везде. Есть существенные потери по оборудованию там, где не было защиты", — сказал Харченко.

По его словам, когда происходит массированная атака, защита прикрывает ключевые элементы оборудования, но не защищает всю территорию подстанции. Кроме того, с учетом массового использования кассетных боеприпасов, перед началом восстановительных работ приходится тратить один-два дня на разминирование.

Чиновники могут поискать дополнительные киловатты у украинского бизнеса

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что он лично не видит большого значения в том, что премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала ряд решений правительства с целью перераспределения электроэнергии в пользу населения для сокращения графиков отключений света. Эксперт считает, что ситуацию это существенно не улучшит. Вместо этого он предлагает остановить перекачку российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", на работу которого расходуется значительный объем тока.

Кабмин ищет пути перераспределения электроэнергии в пользу населения. Эксперт предполагает, что чиновники могут поискать дополнительные киловатты у украинского бизнеса. За исключением, разве что, критических отраслей промышленности, или предприятий, которые импортируют более 60% от собственных потребностей (таких потребителей энергетики не отключают).

"Например, какие-то гостиницы, средний бизнес по производству товаров, которые не являются критически необходимыми для страны. Но это существенно не повлияет на ситуацию", — отметил эксперт.

По его оценкам, такое перераспределение может потенциально сократить продолжительность отключений на час.

Другой возможный вариант – сокращение перечня предприятий, которым правительство запретило отключать свет. Впрочем, и этот вариант не поможет ощутимо улучшить графики отключения для бытовых потребителей. Омельченко прогнозирует, что даже если отключать свет всем, кроме критической инфраструктуры, то, например, киевляне смогут получить дополнительные 1-2 часа со светом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в одной из стран ЕС свет стал бесплатным: детали.



