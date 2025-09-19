Скільки репарацій змусять Росію заплатити Україні

Україна може отримати фінансування на 300 млрд. доларів без прямої конфіскації російських коштів. Гроші підуть на оборону та покриття дефіциту бюджету. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Оглядач Х'юго Діксон зазначає, що з моменту вторгнення Росії до України у 2022 році західні політики дискутують, як використовувати заморожені активи РФ. Єврокомісія виступає за концепцію репараційної позики, запропонованої міжнародними експертами.

Механізм ґрунтується на принципі, що країна-агресор має платити за шкоду. Україна поверне позику лише у випадку, якщо Москва виплатить репарації. Якщо Росія відмовиться, кредит буде списано.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни G7 заморозили близько 300 млрд доларів активів російського Центробанку. Більша частина їх зберігається у Бельгії.

Ідея повної конфіскації активів зустріла опір Німеччини, Франції та Бельгії. Тому репараційна позика розглядається як більш легальна альтернатива.

Один із варіантів передбачає переведення російських активів у спеціальну структуру SPV. Вона зможе видавати позику Україні за умови, що повернення відбудеться лише при виплаті Москвою репарацій.

У цьому юридичне право власності на активи залишиться в Росії. Такий підхід не вважається конфіскацією, лише зміною зберігача.

Інший механізм передбачає покупку на російські активи довгострокових облігацій ЄС із нульовою ставкою. Потім Євросоюз зможе надати позику Україні.

Однак такий варіант складніший і може лягти на членів ЄС, якщо Москва не виплатить компенсації. Тому варіант із SPV виглядає більш простим та безпечним.

При цьому автори публікації наголошують, що Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування вже на початку наступного року. США майже повністю припинили допомогу, і Київ потребує швидких рішень.

Експерти звертають увагу, що чим швидше буде створено механізм репараційної позики, тим сильнішими будуть позиції України у переговорах із Росією.

