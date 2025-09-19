Сколько репараций заставят Россию заплатить Украине

Украина может получить финансирование на 300 млрд долларов без прямой конфискации российских средств. Деньги пойдут на оборону и покрытие дефицита бюджета. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Обозреватель Хьюго Диксон отмечает, что с момента вторжения России в Украину в 2022 году западные политики дискутируют, как использовать замороженные активы РФ. Еврокомиссия выступает за концепцию репарационного займа, предложенного международными экспертами.

Механизм основывается на принципе, что страна-агрессор должна платить за ущерб. Украина вернет заем только в случае, если Москва выплатит репарации. Если Россия откажется, кредит будет списан.

Издание отмечает, после начала полномасштабной войны России против Украины страны G7 заморозили около 300 млрд долларов активов российского Центробанка. Большая их часть хранится в Бельгии.

Идея полной конфискации активов встретила сопротивление Германии, Франции и Бельгии. Поэтому репарационный заем рассматривается как более легальная альтернатива.

Один из вариантов предусматривает перевод российских активов в специальную структуру SPV. Она сможет выдавать заем Украине с условием, что возврат произойдет только при выплате Москвой репараций.

При этом юридическое право собственности на активы останется у России. Такой подход не считается конфискацией, а лишь сменой хранителя.

Другой механизм предполагает покупку на российские активы долгосрочных облигаций ЕС с нулевой ставкой. Затем Евросоюз сможет предоставить заем Украине.

Однако такой вариант сложнее и может лечь бременем на членов ЕС, если Москва не выплатит компенсации. Поэтому вариант с SPV выглядит более простым и безопасным.

При этом авторы публикации подчеркивают, Украина может столкнуться с дефицитом финансирования уже в начале следующего года. США почти полностью прекратили помощь, и Киев нуждается в быстрых решениях.

Эксперты обращают внимание, что чем скорее будет создан механизм репарационного займа, тем сильнее будут позиции Украины в переговорах с Россией.

