Скільки отримують у ТЦК: озвучені суми

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування отримують щомісячне грошове забезпечення залежно від посади, звання та виконуваних завдань.

Зарплата ТЦК в Україні

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Згідно з оприлюдненими даними, офіцери отримують від 23 689 до 48 359 гривень на місяць, сержанти — від 20 590 до 30 180 гривень, а рядові — від 20 183 до 26 112 гривень.

Мінімальна виплата для військових, які не беруть участі у бойових діях, становить від 20 130 гривень.

Окрім основного забезпечення, передбачені додаткові надбавки. Зокрема, 30 000 гривень виплачують за виконання завдань поза зоною бойових дій, 50 000 гривень — за управління підрозділами, а 100 000 гривень — за безпосередню участь у бойових діях.

Таким чином, загальний рівень доходу військовослужбовців може суттєво зростати залежно від умов служби та залучення до виконання різних завдань.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Львові підтвердили, що військовослужбовець територіального центру комплектування, який загинув унаслідок ножового поранення, раніше представляв Україну на зимових Олімпійських іграх.

Йдеться про Олега Авдеєв, який брав участь у змаганнях 1998 року в Нагано та 2002 року у Солт-Лейк-Сіті. Разом із напарником він виступав у чоловічих двомісних санях, де обидва рази посів 11 місце. На момент загибелі йому було 52 роки — до свого 53 дня народження він не дожив п’ять днів. У ТЦК він працював близько пів року, а раніше проходив службу в Державній прикордонній службі.

У вбивстві підозрюють львівського митника Андрія Труш. За версією слідства, він втрутився під час перевірки документів у його брата та завдав військовому ножового поранення в шию.

