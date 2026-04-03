Скільки отримують у ТЦК: озвучені суми

Ткачова Марія
Військовослужбовці територіальних центрів комплектування отримують щомісячне грошове забезпечення залежно від посади, звання та виконуваних завдань.
Зарплата ТЦК в Україні
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Згідно з оприлюдненими даними, офіцери отримують від 23 689 до 48 359 гривень на місяць, сержанти — від 20 590 до 30 180 гривень, а рядові — від 20 183 до 26 112 гривень.
Мінімальна виплата для військових, які не беруть участі у бойових діях, становить від 20 130 гривень.
Окрім основного забезпечення, передбачені додаткові надбавки. Зокрема, 30 000 гривень виплачують за виконання завдань поза зоною бойових дій, 50 000 гривень — за управління підрозділами, а 100 000 гривень — за безпосередню участь у бойових діях.
Таким чином, загальний рівень доходу військовослужбовців може суттєво зростати залежно від умов служби та залучення до виконання різних завдань.