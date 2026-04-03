Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Сколько получают в ТЦК: озвученные суммы
Сколько получают в ТЦК: озвученные суммы

Стали известны суммы денежного довольствия военных ТЦК, включая надбавки

3 апреля 2026, 23:59
Ткачова Марія

Военнослужащие территориальных центров комплектования получают ежемесячное денежное довольствие в зависимости от должности, звания и выполняемых задач.

Зарплата ТЦК в Украине

Об этом сообщает Новости.LIVE .

Согласно обнародованным данным, офицеры получают от 23 689 до 48 359 гривен в месяц, сержанты – от 20 590 до 30 180 гривен, а рядовые – от 20 183 до 26 112 гривен.

Минимальная выплата для военных, не участвующих в боевых действиях, составляет от 20 130 гривен.

Помимо основного обеспечения предусмотрены дополнительные надбавки. В частности, 30 000 гривен выплачивают за выполнение задач вне зоны боевых действий, 50 000 гривен — за управление подразделениями, а 100 000 гривен — за непосредственное участие в боевых действиях.

Таким образом, общий уровень дохода военнослужащих может существенно возрастать в зависимости от условий службы и привлечения к выполнению различных задач.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во Львове подтвердили, что военнослужащий территориального центра комплектования, погибший в результате ножевого ранения, ранее представлял Украину на зимних Олимпийских играх.
Речь идет об Олеге Авдееве, который участвовал в соревнованиях 1998 года в Нагано и в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Вместе с напарником он выступал в мужских двухместных санях, где оба раза занял 11 место. К моменту гибели ему было 52 года — до своего 53 дня рождения он не дожил пять дней. В ТЦК он работал около полугода, а раньше проходил службу в Государственной пограничной службе.
В убийстве подозревается львовский таможенник Андрей Труш. По версии следствия, он вмешался во время проверки документов у его брата и нанес военному ножевое ранение в шею.



Источник: https://finance.novyny.live/zarplati-u-ttsk-ta-sp-komu-platiat-maizhe-50-000-griven-shchomisiatsia-319929.html
