Сколько получают в ТЦК: озвученные суммы

Ткачова Марія
Военнослужащие территориальных центров комплектования получают ежемесячное денежное довольствие в зависимости от должности, звания и выполняемых задач.
Зарплата ТЦК в Украине
Об этом сообщает Новости.LIVE .
Согласно обнародованным данным, офицеры получают от 23 689 до 48 359 гривен в месяц, сержанты – от 20 590 до 30 180 гривен, а рядовые – от 20 183 до 26 112 гривен.
Минимальная выплата для военных, не участвующих в боевых действиях, составляет от 20 130 гривен.
Помимо основного обеспечения предусмотрены дополнительные надбавки. В частности, 30 000 гривен выплачивают за выполнение задач вне зоны боевых действий, 50 000 гривен — за управление подразделениями, а 100 000 гривен — за непосредственное участие в боевых действиях.
Таким образом, общий уровень дохода военнослужащих может существенно возрастать в зависимости от условий службы и привлечения к выполнению различных задач.