Скасування санкцій проти РФ не працює: що сталося з цінами на нафту

Світові ціни на нафту продовжують стрімко зростати на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході та загроз для ключової нафтової інфраструктури регіону. Інвестори знову зосередили увагу на ризиках перебоїв постачання, що посилило тиск на енергетичний ринок. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,27 долара (1,2%) – до 104,41 долара за барель. На день раніше котирування вже зросли майже на 2,7 долара. Американська нафта West Texas Intermediate також додала 54 центи (0,6%), досягнувши 99,25 долара за барель після стрибка майже на 3 долари на попередній торговій сесії.

Загалом ціни на нафту за останні тижні зросли більш ніж на 40%, досягнувши максимальних значень із 2022 року. Головним фактором стала різка ескалація навколо Ірану після серії американо-ізраїльських ударів, які спровокували блокування Тегераном стратегічно важливої Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світових постачань нафти.

Додаткову тривогу на ринку викликали удари США по іранському острові Харг – основному центру експорту нафти країни. За оцінками аналітиків, цей термінал проходить близько 90% іранських поставок на світовий ринок. Незважаючи на те, що удари, за даними експертів, були націлені на військову інфраструктуру, будь-які дії поблизу нафтових об'єктів створюють ризик перебоїв із постачанням.

Ситуацію ускладнила атака іранських безпілотників на нафтовий термінал у Фуджейрі в Об'єднаних Арабських Еміратах. За даними джерел, операції з навантаження нафти там уже відновилися, проте невідомо, чи вдалося повністю поновити роботу.

На тлі зростання цін Міжнародне енергетичне агентство оголосило про плани випустити на ринок понад 400 млн. барелів нафти зі стратегічних резервів. Частина запасів з країн Азії та Океанії надійде на ринок негайно, тоді як постачання з Європи та Америки очікуються до кінця березня.

Тим часом, міністр енергетики США Кріс Райт висловив сподівання, що конфлікт завершиться протягом найближчих тижнів, після чого поставки стабілізуються, а ціни на енергоресурси почнуть знижуватися.

