Главная Новости Общество события Отмена санкций против РФ не работает: что произошло с ценами на нефть
Отмена санкций против РФ не работает: что произошло с ценами на нефть

Нефть подорожала более чем на 40% и приблизилась к максимумам с 2022 года — рынок боится срыва поставок из Персидского залива

16 марта 2026, 10:48
Кравцев Сергей

Мировые цены на нефть продолжают стремительно расти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угроз для ключевой нефтяной инфраструктуры региона. Инвесторы вновь сосредоточили внимание на рисках перебоев поставок, что усилило давление на энергетический рынок. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,27 доллара (1,2%) – до 104,41 доллара за баррель. Днем ранее котировки уже выросли почти на 2,7 доллара. Американская нефть West Texas Intermediate также прибавила 54 цента (0,6%), достигнув 99,25 доллара за баррель после скачка почти на 3 доллара на предыдущей торговой сессии.

В целом цены на нефть за последние недели выросли более чем на 40%, достигнув максимальных значений с 2022 года. Главным фактором стала резкая эскалация вокруг Ирана после серии американо-израильских ударов, которые спровоцировали блокирование Тегераном стратегически важного Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.

Дополнительную тревогу на рынке вызвали удары США по иранскому острову Харг – основному центру экспорта нефти страны. По оценкам аналитиков, через этот терминал проходит около 90% иранских поставок на мировой рынок. Несмотря на то, что удары, по данным экспертов, были нацелены на военную инфраструктуру, любые действия вблизи нефтяных объектов создают риск перебоев с поставками.

Ситуацию осложнила атака иранских беспилотников на нефтяной терминал в Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным источников, операции по погрузке нефти там уже возобновились, однако неизвестно, удалось ли полностью восстановить работу.

На фоне роста цен Международное энергетическое агентство объявило о планах выпустить на рынок более 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Часть запасов из стран Азии и Океании поступит на рынок немедленно, тогда как поставки из Европы и Америки ожидаются к концу марта.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт выразил надежду, что конфликт завершится в течение ближайших недель, после чего поставки стабилизируются, а цены на энергоресурсы начнут снижаться.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп "вознаградил" Путина, отменив санкции на нефть: надолго ли это.




Источник: https://www.reuters.com/business/energy/oil-extends-gains-middle-east-conflict-threatens-export-facilities-2026-03-15/
