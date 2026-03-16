Отмена санкций против РФ не работает: что произошло с ценами на нефть

Мировые цены на нефть продолжают стремительно расти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угроз для ключевой нефтяной инфраструктуры региона. Инвесторы вновь сосредоточили внимание на рисках перебоев поставок, что усилило давление на энергетический рынок. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,27 доллара (1,2%) – до 104,41 доллара за баррель. Днем ранее котировки уже выросли почти на 2,7 доллара. Американская нефть West Texas Intermediate также прибавила 54 цента (0,6%), достигнув 99,25 доллара за баррель после скачка почти на 3 доллара на предыдущей торговой сессии.

В целом цены на нефть за последние недели выросли более чем на 40%, достигнув максимальных значений с 2022 года. Главным фактором стала резкая эскалация вокруг Ирана после серии американо-израильских ударов, которые спровоцировали блокирование Тегераном стратегически важного Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.

Дополнительную тревогу на рынке вызвали удары США по иранскому острову Харг – основному центру экспорта нефти страны. По оценкам аналитиков, через этот терминал проходит около 90% иранских поставок на мировой рынок. Несмотря на то, что удары, по данным экспертов, были нацелены на военную инфраструктуру, любые действия вблизи нефтяных объектов создают риск перебоев с поставками.

Ситуацию осложнила атака иранских беспилотников на нефтяной терминал в Фуджейре в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным источников, операции по погрузке нефти там уже возобновились, однако неизвестно, удалось ли полностью восстановить работу.

На фоне роста цен Международное энергетическое агентство объявило о планах выпустить на рынок более 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Часть запасов из стран Азии и Океании поступит на рынок немедленно, тогда как поставки из Европы и Америки ожидаются к концу марта.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт выразил надежду, что конфликт завершится в течение ближайших недель, после чего поставки стабилизируются, а цены на энергоресурсы начнут снижаться.

