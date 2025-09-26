Скандал з НАБУ та УЗ: навіщо насправді екстрадували нардепа ОПЗЖ Христенка

Рубрики
Заява СБУ про те що нові обшуки не стосуються НАБУ – насправді неправдива. Це тиск на людей, які посміли розігнати "чекістське кубло" на мільярдах УЗ. Про це у себе у Facebook пише журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.
Федір Христенко.
Журналіст розповідає, що НАБУ від самого моменту створення десять років тому готувало справи по корупції в "Укрзалізниці" десятками. Проте на залізниці ж є власна служба безпеки. Реально, окремий департамент з купою службовців, які мали б самі в гігантській Укрзалізниці слідкувати за порядком. Однак насправді вони її "тупо дахували". І більше того – мали ще й свою можливість "пиляти" на гігантських тендерах.
Він продовжує, станом на 2022 рік внутрішню безпеку УЗ очолював колишній СБУшник Едуард Кріцин. Він працював в СБУ разом з Артемом Шилом, який тоді був ще й позаштатним радником Офісу президента Єрмака. І от детективам НАБУ тоді вдалось задокументувати всякі розмови саме на закупівлі трансформаторів, в якій безпечники Кріцина якраз і помогли УЗ потратить найбільше грошей.
За словами журналіста, справа не була похоронена. Шилу і компанії оголосили підозру, справа вже в суді. Міністр Кубраков, який тоді співробітничав з НАБУ, дозволив собі екстравагантну річ – замінити чекістів в внутрішній безпеці УЗ на детективів, які раніше багато років і розслідували корупцію на залізниці. І замінили. От і у чекістів не вийшло спростувати. І тому вони влаштували таку епопею. Вони повідомили, що мають питання до безпечників УЗ за щось залізничне в перевезеннях, але не сказали за що конкретно. А насправді в судовій ухвалі на обшук написали, що це вони прийшли по справі з тим самим Федором Христенком. І жодного слова про конкретну корупцію чи хоча б натяк на неї.
Юрій Ніколов підкреслює, найцікавіше, що Федір Христенко – це біглий нардеп від ОПЗЖ, якого за словами СБУ завербувало ФСБ ще за часів Януковича. І він нібито злигався з детективом НАБУ Магомедрасуловим, який займався прослушкою у Міндіча, партнера Зеленського по "Кварталу-95" і короля дроноробів. І от чекісти магічним чином вивезли цього Христенка з Еміратів, де він благополучно ховався роками, щоб він дав дискредитуючі покази на НАБУшників. І ніхто не знає, що він розказав. І навіть в судову ухвалу не внесли хоч щось про звинувачення обшуканих детективів зі служби безпеки УЗ.
