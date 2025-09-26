Скандал з НАБУ та УЗ: навіщо насправді екстрадували нардепа ОПЗЖ Христенка

Заява СБУ про те що нові обшуки не стосуються НАБУ – насправді неправдива. Це тиск на людей, які посміли розігнати "чекістське кубло" на мільярдах УЗ. Про це у себе у Facebook пише журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.

Федір Христенко. Фото: з відкритих джерел

Журналіст розповідає, що НАБУ від самого моменту створення десять років тому готувало справи по корупції в "Укрзалізниці" десятками. Проте на залізниці ж є власна служба безпеки. Реально, окремий департамент з купою службовців, які мали б самі в гігантській Укрзалізниці слідкувати за порядком. Однак насправді вони її "тупо дахували". І більше того – мали ще й свою можливість "пиляти" на гігантських тендерах.

"Корупційна схема працювала так. Тендерний підрозділ УЗ оголошував закупівлю, наприклад трансформаторів на 100 млн грн. На тендер подавали пропозиції дві фірми. Одна за 60 млн, а друга за 100. Згідно внутрішнього розпорядку, тендерники УЗ питали у власної служби безпеки: "А можна укладати угоду з фірмою за 60? Там все ок?". А безпечники отвічали: "Та ви йобнул@сь! Це ж проходімци і нєгодяі!!! Не вздумайте!". Тендерники: "А з тіми, шо по 100?". Безпечники: "Вапросав нє імєєм". Ось так безпечники і регулювали певні закупівлі виключно внутрішніми листами щастя. В яких навіть могло і не буть жодної доказухи їхнім звинуваченням. А комусь раз – і 40 мільйонів маржі", – розповів Юрій Ніколов.

Він продовжує, станом на 2022 рік внутрішню безпеку УЗ очолював колишній СБУшник Едуард Кріцин. Він працював в СБУ разом з Артемом Шилом, який тоді був ще й позаштатним радником Офісу президента Єрмака. І от детективам НАБУ тоді вдалось задокументувати всякі розмови саме на закупівлі трансформаторів, в якій безпечники Кріцина якраз і помогли УЗ потратить найбільше грошей.

За словами журналіста, справа не була похоронена. Шилу і компанії оголосили підозру, справа вже в суді. Міністр Кубраков, який тоді співробітничав з НАБУ, дозволив собі екстравагантну річ – замінити чекістів в внутрішній безпеці УЗ на детективів, які раніше багато років і розслідували корупцію на залізниці. І замінили. От і у чекістів не вийшло спростувати. І тому вони влаштували таку епопею. Вони повідомили, що мають питання до безпечників УЗ за щось залізничне в перевезеннях, але не сказали за що конкретно. А насправді в судовій ухвалі на обшук написали, що це вони прийшли по справі з тим самим Федором Христенком. І жодного слова про конкретну корупцію чи хоча б натяк на неї.

Юрій Ніколов підкреслює, найцікавіше, що Федір Христенко – це біглий нардеп від ОПЗЖ, якого за словами СБУ завербувало ФСБ ще за часів Януковича. І він нібито злигався з детективом НАБУ Магомедрасуловим, який займався прослушкою у Міндіча, партнера Зеленського по "Кварталу-95" і короля дроноробів. І от чекісти магічним чином вивезли цього Христенка з Еміратів, де він благополучно ховався роками, щоб він дав дискредитуючі покази на НАБУшників. І ніхто не знає, що він розказав. І навіть в судову ухвалу не внесли хоч щось про звинувачення обшуканих детективів зі служби безпеки УЗ.

