Скандал из НАБУ и УЗ: зачем действительно экстрадировали нардепа ОПЗЖ Христенко

Заявление СБУ о том, что новые обыски не касаются НАБУ – на самом деле неправдивое. Это давление на людей, посмевших разогнать "чекистское гнездо" на миллиардах УЗ. Об этом у себя в Facebook пишет журналист-расследователь Юрий Николов.

Федор Христенко. Фото: из открытых источников

Журналист рассказывает, что НАБУ с самого момента создания десять лет назад готовило дела по коррупции в "Укрзализныце" десятками. Однако на железной дороге есть собственная служба безопасности. Реально, отдельный департамент с кучей служащих, которые должны сами в гигантской Укрзализныце следить за порядком. Однако на самом деле они ее "тупо крышевали". И более того – имели еще и возможность "пилить" на гигантских тендерах.

"Коррупционная схема работала так. Тендерное подразделение УЗ объявляло закупку, например трансформаторов на 100 млн грн. На тендер подавали предложения две компании. Одна за 60 млн, а вторая за 100. Согласно внутреннему распорядку, тендерники УЗ спрашивали у собственной службы безопасности: "А можно заключать соглашение с фирмой за 60? Там все ок?". А в службе безопасности отвечали: "Да вы ебнул@сь! Это же проходимцы и негодяи!!! Не вздумайте!". Тендерники: "А с теми, что по 100?". Ответ: "Не вопрос". Вот так в службе безопасности и регулировали определенные закупки исключительно внутренними письмами счастья. В которых даже могло и не быть никакой доказательства их обвинением. А кому-то раз – и 40 миллионов маржи", – рассказал Юрий Николов.

Он продолжает, по состоянию на 2022 год внутреннюю безопасность УЗ возглавлял бывший СБУшник Эдуард Крицин. Он работал в СБУ вместе с Артемом Шилом, который тогда был еще внештатным советником Офиса президента Ермака. И вот детективам НАБУ тогда удалось задокументировать всякие разговоры именно на закупке трансформаторов, в которой безопастники Крицына как раз и помогли УЗ потратить больше денег.

По словам журналиста, дело не было похоронено. Шилу и компании объявили подозрение, дело уже в суде. Министр Кубраков, который тогда сотрудничал с НАБУ, позволил себе экстравагантную вещь – заменить чекистов во внутренней безопасности УЗ детективов, ранее много лет и расследовавших коррупцию на железной дороге. И заменили. Вот и у чекистов не получилось опровергнуть. Для этого они устроили такую эпопею. Они сообщили, что имеют вопросы к безопасности УЗ за что-то железнодорожное в перевозках, но не сказали за что конкретно. А на самом деле в судебном постановлении на обыск написали, что это они пришли по делу с тем же Федором Христенко. И ни слова о конкретной коррупции или хотя бы намек на нее.

Юрий Николов подчеркивает, самое интересное, что Федор Христенко – это беглый нардеп от ОПЗЖ, которого по словам СБУ завербовало ФСБ еще при Януковиче. И он якобы слпелся с детективом НАБУ Магомедрасуловым, занимавшимся прослушкой у Миндича, партнера Зеленского по "Кварталу-95" и короля дроноделов. И вот чекисты магическим образом вывезли этого Христенко из Эмиратов, где он благополучно прятался годами, чтобы дал дискредитирующие показания на НАБУшников. И никто не знает, что он поведал. И даже в судебное решение не внесли хоть что-то об обвинении обысканных детективов из службы безопасности УЗ.

