Скандал на конкурсі верблюдів: «накачана краса» призвела до дискваліфікації

Гучний скандал вибухнув на фестивалі краси верблюдів у місті Аль-Мусанаа: одразу 20 тварин було дискваліфіковано після ветеринарних перевірок, які виявили штучні втручання у зовнішність. Про це повідомили організатори заходу, викликавши хвилю обговорень довкола етики подібних конкурсів.

Йдеться про престижне шоу, де оцінюються зовнішні параметри тварин – форма голови, губ, шиї і навіть горба. Проте у 2026 році судді зіткнулися з безпрецедентною кількістю порушень. Ветеринари виявили сліди застосування ботоксу, підшкірних філерів та силіконових вставок, які використовувалися для "поліпшення" зовнішнього вигляду верблюдів.

Особливе обурення викликали випадки штучного збільшення горбів – за даними організаторів, деякі учасники вдавалися до ін'єкцій та інших методів, щоб візуально зробити тварин привабливішими для журі.

Експерти зазначають, що подібні практики не лише порушують правила змагань, а й несуть пряму загрозу здоров'ю тварин. Влада посилює контроль, а організатори обіцяють посилити перевірки на майбутніх конкурсах.

Фестиваль в Омані традиційно залучає учасників з усього регіону та супроводжується великими грошовими призами, що підштовхує власників до сумнівних методів підвищення шансів на перемогу.

Скандал знову порушив питання: де проходить кордон між змаганням та жорстоким поводженням з тваринами і чи готовий світ відмовитися від "штучної краси" навіть у таких незвичайних конкурсах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на конкурсі краси "Міс Таїланд" у учасниці на сцені випали вініри.



