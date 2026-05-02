Скандал на конкурсе верблюдов: «накачанная красота» привела к дисквалификации

Громкий скандал разразился на фестивале красоты верблюдов в городе Аль-Мусанаа: сразу 20 животных были дисквалифицированы после ветеринарных проверок, выявивших искусственные вмешательства во внешность. Об этом сообщили организаторы мероприятия, вызвав волну обсуждений вокруг этики подобных конкурсов.

Речь идет о престижном шоу, где оцениваются внешние параметры животных – форма головы, губ, шеи и даже горба. Однако в 2026 году судьи столкнулись с беспрецедентным количеством нарушений. Ветеринары обнаружили следы применения ботокса, подкожных филлеров и силиконовых вставок, которые использовались для "улучшения" внешнего вида верблюдов.

Особое возмущение вызвали случаи искусственного увеличения горбов – по данным организаторов, некоторые участники прибегали к инъекциям и другим методам, чтобы визуально сделать животных более "привлекательными" для жюри.

Эксперты отмечают, что подобные практики не только нарушают правила соревнований, но и несут прямую угрозу здоровью животных. Власти усиливают контроль, а организаторы обещают ужесточить проверки на будущих конкурсах.

Фестиваль в Омане традиционно привлекает участников со всего региона и сопровождается крупными денежными призами, что подталкивает владельцев к сомнительным методам повышения шансов на победу.

Скандал вновь поднял вопрос: где проходит граница между соревнованием и жестоким обращением с животными и готов ли мир отказаться от "искусственной красоты" даже в таких необычных конкурсах.

