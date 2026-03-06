Скандал із затриманими інкасаторами: в НБУ прийняли термінове рішення

Керівництво Національного банку України терміново направляє делегацію до Будапешт, щоб з’ясувати обставини затримання українських інкасаторів на території Угорщини. Про це повідомив глава НБУ Андрій Пишний.

Андрій Пишний. Фото: з відкритих джерел

За його словами, до угорської столиці вже вирушає заступник голови НБУ Олексій Шабан разом із фахівцями банку. Їхнім завданням стане безпосереднє вивчення ситуації та переговори з угорською стороною.

"Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі", — заявив Пишний.

Паралельно Нацбанк готує офіційні звернення до європейських фінансових партнерів та регуляторів. У НБУ мають намір з’ясувати, чи не було порушено процедуру міжнародного перевезення готівки, відому як Cash In Transit (CIT), яка діє в країнах єврозони.

У державному Ощадбанк повідомили, що семеро його співробітників, які супроводжували інкасаторські автомобілі, наразі утримуються одним із правоохоронних органів Угорщини. Водночас представників української консульської служби до них досі не допустили.

У банку також заявили, що не отримували жодних офіційних повідомлень від угорської сторони – ані до затримання, ані після нього.

За інформацією фінустанови, підстав для таких дій немає. З початку повномасштабної війни перевезення іноземної валюти та банківських металів здійснюється виключно наземним шляхом, і подібні рейси інкасаторських автомобілів відбуваються регулярно – приблизно раз на тиждень.

В Ощадбанку наголошують, що мають усі необхідні ліцензії для міжнародних перевезень, видані Державна служба України з безпеки на транспорті.

Також у банку підкреслюють, що цінності, які перебували в затриманих автомобілях, належать державному банку. Йдеться про кошти громадян та бізнесу України, які транспортували з Австрія для забезпечення готівкового обігу на українському ринку.

