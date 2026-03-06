logo

Скандал с задержанными инкассаторами: в НБУ приняли срочное решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал с задержанными инкассаторами: в НБУ приняли срочное решение

Украинских банковских работников удерживают венгерские правоохранители без доступа консулов, а Нацбанк готовит обращение к европейским регуляторам

6 марта 2026, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Руководство Национального банка срочно направляет делегацию в Будапешт, чтобы выяснить обстоятельства задержания украинских инкассаторов на территории Венгрии. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Скандал с задержанными инкассаторами: в НБУ приняли срочное решение

Андрей Пышный. Фото: из открытых источников

По его словам, в венгерскую столицу уже отправляется заместитель председателя НБУ Алексей Шабан вместе со специалистами банка. Их задачей станет непосредственное изучение ситуации и переговоры с венгерской стороной.

"Мой заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отбывает в командировку в Будапешт для прояснения ситуации. Держим вопрос на контроле", — заявил Пышный.

Параллельно Нацбанк готовит официальные обращения к европейским финансовым партнерам и регуляторам. В НБУ намерены выяснить, не была ли нарушена процедура международной перевозки наличных денег, известная как Cash In Transit (CIT), действующая в странах еврозоны.

В государственном Сбербанке сообщили, что семь его сотрудников, сопровождавших инкассаторские автомобили, сейчас содержатся одним из правоохранительных органов Венгрии. В то же время, представителей украинской консульской службы к ним до сих пор не допустили.

В банке также заявили, что не получали никаких официальных уведомлений от венгерской стороны – ни до задержания, ни после него.

По информации финучреждения, оснований для таких действий нет. С начала полномасштабной войны перевозка иностранной валюты и банковских металлов осуществляется исключительно наземным путем, и подобные рейсы инкассаторских автомобилей проходят регулярно – примерно раз в неделю.

В Ощадбанке отмечают, что имеют все необходимые лицензии для международных перевозок, выданные Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

Также в банке подчеркивают, что находившиеся в задержанных автомобилях ценности принадлежат государственному банку. Речь идет о средствах граждан и бизнеса Украины, которые транспортировали из Австрии для обеспечения наличного обращения на украинском рынке.

Читайте на портале "Комментарии" — громкий международный скандал разгорается между Украиной и Венгрией. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в Будапеште венгерские власти фактически захватили в заложники семерых граждан Украины – сотрудников государственного "Сбербанка", перевозивших большую сумму средств и ценностей.




Источник: https://www.facebook.com/pyshnyy/posts/pfbid0Tqki3wtxvwqsza1kH9yGtt8AFm2NWEmGf6LKWo2dUjC8bK7oMv5aMpd6h8t14PXZl
