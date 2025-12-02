Ситуація навколо Венесуели загострюється: Трамп поставив Мадуро новий ультиматум

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро дав йому термін до 28 листопада безпечно залишити країну. Наступного дня Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує "Reuters".

У матеріалі йдеться, що телефонна розмова між Трампом та Мадуро відбулася 21 листопада.

Агентство Reuters з посиланням на три джерела повідомляє, що Мадуро заявив Трампу про готовність залишити Венесуелу за умови повної амністії для нього та членів його сім'ї, включаючи зняття всіх санкцій США.

Він також вимагав скасування санкцій для понад 100 чиновників Венесуели, багатьох із яких США звинувачують у порушеннях прав людини, торгівлі наркотиками чи корупції, стверджують джерела видання.

Трамп відповів відмовою на більшість прохань Мадурів, озвучених під час розмови, яка тривала менше ніж 15 хвилин. При цьому глава Білого дому сказав Мадуро, що має тиждень, щоб виїхати з Венесуели і вирушити в будь-яке місце на власний вибір разом із членами своєї родини.

Термін дії цього безпечного проходу минув у п'ятницю, 28 листопада, що спонукало Трампа в суботу оголосити про закриття повітряного простору Венесуели, повідомили джерела Reuters.

За словами одного з високопосадовців США, на якого посилаються представники ЗМІ, у понеділок, 1 грудня, Дональд Трамп мав провести переговори зі своїми радниками, зокрема щодо методів тиску на Венесуелу.

Джерело у Вашингтоні, знайоме з внутрішніми переговорами в адміністрації Трампа, не виключило можливості виходу Мадуро шляхом переговорів, але відзначило, що значні розбіжності залишаються, а важливих деталей досі не вирішено.

