Ситуация вокруг Венесуэлы обостряется: Трамп поставил Мадуро новый ультиматум

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро дал ему срок до 28 ноября безопасно покинуть страну. На следующий день Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

В материале говорится, что телефонный разговор между Трампом и Мадуро состоялся 21 ноября.

Агентство "Reuters" со ссылкой на три источника сообщает, что Мадуро заявил Трампу о готовности покинуть Венесуэлу при условии полной амнистии для него и членов его семьи, включая снятие всех санкций США.

Он также требовал отмены санкций для более 100 чиновников Венесуэлы, многих из которых США обвиняют в нарушениях прав человека, торговле наркотиками или коррупции, утверждают источники издания.

Трамп ответил отказом на большинство просьб Мадуров, озвученных во время разговора, который длился менее 15 минут. При этом глава Белого дома сказал Мадуро, что у него есть неделя, чтобы уехать из Венесуэлы и отправиться в любое место по собственному выбору вместе с членами своей семьи.

Срок действия этого безопасного прохода истек в пятницу, 28 ноября, что побудило Трампа в субботу объявить о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, сообщили источники Reuters.

По словам одного из высокопоставленных чиновников США, на которого ссылаются представители СМИ, в понедельник, 1 декабря, Дональд Трамп должен был провести переговоры со своими советниками, в частности, относительно методов давления на Венесуэлу.

Источник в Вашингтоне, знакомый с внутренними переговорами в администрации Трампа, не исключил возможности выхода Мадуро путем переговоров, но отметил, что значительные разногласия остаются, а важные детали до сих пор не решены.

