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Сигнал РФ: ще одна країна Європи готова придбати ядерну зброю

Рига не веде переговорів щодо розміщення боєголовок, але президент країни припустився такого сценарію, якщо його схвалить весь Північноатлантичний альянс

1 жовтня 2026, 08:16
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Кравцев Сергей

Латвія може розмістити на своїй території ядерну зброю, якщо НАТО колективно прийме таке рішення і вважатиме за необхідне для безпеки альянсу. Про це заявив президент країни Едгарс Рінкевичс, коментуючи британську пропозицію щодо посилення ядерного стримування для держав, які входять до Об'єднаних експедиційних сил JEF.

Сигнал РФ: ще одна країна Європи готова придбати ядерну зброю

Едгарс Рінкевичс. Фото: із відкритих джерел

У цей формат входять Великобританія, країни Балтії, держави Північної Європи та Нідерланди. За словами Рінкевичса, латвійське законодавство не містить прямої заборони на розміщення ядерної зброї.

Президент нагадав, що ще під час підготовки Латвії до вступу до НАТО у 2003 році союзники підтвердили можливість повноцінної участі країни у системі колективної безпеки, включаючи механізми ядерного стримування.

"Якщо така потреба виникне і НАТО ухвалить таке колективне рішення, у Латвії буде розміщено ядерну зброю", — заявив Рінкевичс.

При цьому глава держави наголосив, що зараз жодних конкретних переговорів щодо розміщення ядерних боєприпасів у Латвії не проводиться. Таким чином, йдеться про потенційний сценарій, а не про вже ухвалене рішення.

Рінкевичс також наголосив на значенні ядерного стримування для європейської безпеки. За його оцінкою, наявність ядерних сил на континенті може знижувати ризик масштабних звичайних воєн.

НАТО офіційно розглядає ядерні сили як один із ключових елементів своєї системи стримування та оборони. Основним майданчиком для консультацій союзників з цього питання є Група ядерного планування, рішення якої ухвалюються консенсусом.

Зараз ядерну зброю серед країн НАТО мають США, Великобританія та Франція. Американські ядерні боєприпаси також розміщені у деяких європейських країнах у рамках угод про ядерне стримування, при цьому контроль над ними залишається у США.

На тлі посилення уваги європейських країн до оборони східного флангу заява Рінкевичса додає ядерну складову у дискусію щодо майбутньої архітектури безпеки Європи.

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Джерело: https://rus.delfi.lv/57860/latvia/120136526/rinkevich-latviya-mozhet-razmestit-u-sebya-yadernoe-oruzhie-esli-budut-reshenie-nato-i-neobhodimost
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