Сигнал РФ: еще одна страна Европы готова обзавестись ядерным оружием

Латвия может разместить на своей территории ядерное оружие, если НАТО коллективно примет такое решение и сочтет его необходимым для безопасности альянса. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс, комментируя британское предложение об усилении ядерного сдерживания для государств, входящих в Объединенные экспедиционные силы JEF.

Эдгарс Ринкевичс. Фото: из открытых источников

В этот формат входят Великобритания, страны Балтии, государства Северной Европы и Нидерланды. По словам Ринкевичса, латвийское законодательство не содержит прямого запрета на размещение ядерного оружия.

Президент напомнил, что еще во время подготовки Латвии к вступлению в НАТО в 2003 году союзники подтвердили возможность полноценного участия страны в системе коллективной безопасности, включая механизмы ядерного сдерживания.

"Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие", — заявил Ринкевичс.

При этом глава государства подчеркнул, что сейчас никаких конкретных переговоров о размещении ядерных боеприпасов в Латвии не проводится. Таким образом, речь идет о потенциальном сценарии, а не о уже принятом решении.

Ринкевичс также отметил значение ядерного сдерживания для европейской безопасности. По его оценке, наличие ядерных сил на континенте может снижать риск масштабных обычных войн.

НАТО официально рассматривает ядерные силы как один из ключевых элементов своей системы сдерживания и обороны. Основной площадкой для консультаций союзников по этому вопросу является Группа ядерного планирования, решения которой принимаются консенсусом.

Сейчас ядерным оружием среди стран НАТО обладают США, Великобритания и Франция. Американские ядерные боеприпасы также размещены в некоторых европейских странах в рамках соглашений о ядерном сдерживании, при этом контроль над ними остается у США.

На фоне усиления внимания европейских стран к обороне восточного фланга заявление Ринкевичса добавляет ядерную составляющую в дискуссию о будущей архитектуре безопасности Европы.

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