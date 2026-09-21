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Сі Цзіньпін уперше за понад 10 років їде до США: що може вирішитися

Лідер Китаю проведе поглиблені переговори з президентом США щодо долі двосторонніх відносин та світового порядку

21 вересня 2026, 13:12
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Кравцев Сергей

Очільник КНР Сі Цзіньпін здійснить офіційний візит до Сполучених Штатів Америки 23-25 вересня. Візит відбудеться на особисте запрошення американського президента Дональда Трампа. Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякуня.

Сі Цзіньпін уперше за понад 10 років їде до США: що може вирішитися

США та Китай. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що ця подія стане першим державним візитом китайського лідера до США з 2015 року.

У Пекіні зазначають, що ключовою частиною програми стане особиста зустріч Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа. Лідери двох світових держав планується детально обговорити стан китайсько-американських відносин, а також актуальні глобальні проблеми, які впливають на міжнародну безпеку та стабільність.

"Під час візиту голова Сі Цзіньпін і президент Трамп проведуть поглиблений обмін думками з важливих питань, що стосуються китайсько-американських відносин, а також миру та розвитку у світі", — заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Китай виступив проти нового пакету американських санкцій, спрямованого проти Росії та країн, які продовжують купувати російські енергоносії. У Пекіні заявили, що такі обмеження не повинні втручатися у торговельні відносини Китаю з іншими державами.

Як повідомляє Anadolu, відповідну заяву 17 вересня зробив офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь. За його словами, Китай будує економічну та торговельну співпрацю на принципах рівності та взаємної вигоди. 

"Така співпраця не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не повинна порушуватися під тиском будь-якої третьої сторони", — заявив дипломат.

Раніше "Коментарі" писали – голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін має серйозні проблеми зі здоров'ям, які загострюються на тлі внутрішньополітичної боротьби в Пекіні. Про це у своєму прямому ефірі повідомив бізнесмен і журналіст Дмитро Гордон.




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