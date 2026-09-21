logo

BTC/USD

84337

ETH/USD

2716.17

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Си Цзиньпин впервые за более чем 10 лет едет в США: что может решиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Си Цзиньпин впервые за более чем 10 лет едет в США: что может решиться

Лидер Китая проведет углубленные переговоры с президентом США по поводу судьбы двусторонних отношений и мирового порядка

21 сентября 2026, 13:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава КНР Си Цзиньпин совершит официальный визит в Соединенные Штаты Америки 23-25 сентября. Визит состоится по личному приглашению американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая Го Цзякуня.

Си Цзиньпин впервые за более чем 10 лет едет в США: что может решиться

США и Китай. Фото: из открытых источников

Это событие станет первым государственным визитом китайского лидера в США с 2015 года.

В Пекине отмечают, что ключевой частью программы станет личная встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Лидеры двух мировых государств планируется подробно обсудить состояние китайско-американских отношений, а также актуальные глобальные проблемы, влияющие на международную безопасность и стабильность.

"В ходе визита глава Си Цзиньпин и президент Трамп проведут углубленный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также миру и развитию в мире", — заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай выступил против нового пакета американских санкций, направленного против России и стран, продолжающих покупать российские энергоносители. В Пекине заявили, что подобные ограничения не должны вмешиваться в торговые отношения Китая с другими государствами.

Как сообщает Anadolu, соответствующее заявление 17 сентября сделал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, Китай строит экономическое и торговое сотрудничество на принципах равенства и взаимной выгоды.

"Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно нарушаться под давлением какой-либо третьей стороны", — заявил дипломат.

Ранее "Комментарии" писали – глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые обостряются на фоне внутриполитической борьбы в Пекине. Об этом в своем прямом эфире сообщил бизнесмен и журналист Дмитрий Гордон.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости