Глава КНР Си Цзиньпин совершит официальный визит в Соединенные Штаты Америки 23-25 сентября. Визит состоится по личному приглашению американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая Го Цзякуня.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Это событие станет первым государственным визитом китайского лидера в США с 2015 года.

В Пекине отмечают, что ключевой частью программы станет личная встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Лидеры двух мировых государств планируется подробно обсудить состояние китайско-американских отношений, а также актуальные глобальные проблемы, влияющие на международную безопасность и стабильность.

"В ходе визита глава Си Цзиньпин и президент Трамп проведут углубленный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также миру и развитию в мире", — заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай выступил против нового пакета американских санкций, направленного против России и стран, продолжающих покупать российские энергоносители. В Пекине заявили, что подобные ограничения не должны вмешиваться в торговые отношения Китая с другими государствами.

Как сообщает Anadolu, соответствующее заявление 17 сентября сделал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, Китай строит экономическое и торговое сотрудничество на принципах равенства и взаимной выгоды.

"Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно нарушаться под давлением какой-либо третьей стороны", — заявил дипломат.

Ранее "Комментарии" писали – глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые обостряются на фоне внутриполитической борьбы в Пекине. Об этом в своем прямом эфире сообщил бизнесмен и журналист Дмитрий Гордон.



