Си б'є на сполох: з ким союзу Путіна може стати великою проблемою для Китаю

Поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю починає турбувати Китай. Як пише Forbes, у Пекіні побоюються, що тісна співпраця Володимира Путіна та Кім Чен Іна поступово зменшує традиційний вплив Китаю на Пхеньян і одночасно підвищує ризики нестабільності в регіоні.

Путін та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Головна проблема для Пекіна полягає в тому, що Північна Корея отримує від Москви не лише економічну чи політичну підтримку, а й доступ до військових технологій. Завдяки цьому КНДР здатна помітно нарощувати власні можливості та почуватися впевненіше.

За даними видання, з жовтня 2024 року Пхеньян направив до Росії понад 16 тисяч військовослужбовців та передав понад 15 мільйонів артилерійських снарядів. Крім того, Північна Корея постачала російській стороні ракети KN-23 та KN-24.

Натомість Москва допомагає КНДР розвивати військові технології. Йдеться про системи протиповітряної оборони, безпілотників та інші розробки. Пхеньян також може отримати доступ до автономних дронів зі штучним інтелектом та реактивними двигунами.

За оцінкою Forbes, російська підтримка здатна прискорити розвиток ядерної та космічної програм Північної Кореї. Доходи Пхеньяна від співпраці з Москвою, включаючи постачання озброєнь та розміщення військовослужбовців, видання оцінює $7,7–14,4 млрд.

Пекін побоюється, що посилення КНДР призведе до нових провокацій та прорахунків з боку Кім Чен Ына. У відповідь США, Південна Корея та Японія можуть ще тісніше об'єднатися у сфері безпеки, а Сеул і Токіо – активніше обговорювати власний ядерний потенціал.

При цьому Китай не зацікавлений у повноцінному тристоронньому військовому союзі Москви, Пекіна та Пхеньяну. Для Пекіна важливіше зберігати стабільність біля своїх кордонів та власний вплив на КНДР.

Показово, що за останні 18 місяців між Росією та Північною Кореєю відбулося 23 візити на високому рівні, тоді як між Пекіном та Пхеньяном – лише вісім. На цьому фоні Москва поступово займає місце дедалі важливішого партнера Кім Чен Іна, створюючи для Китаю нову стратегічну проблему.

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