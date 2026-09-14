Си бьет тревогу: с кем союза Путина может стать большой проблемой для Китая

Углубление отношений между Россией и Северной Кореей начинает беспокоить Китай. Как пишет Forbes, в Пекине опасаются, что тесное сотрудничество Владимира Путина и Ким Чен Ына постепенно уменьшает традиционное влияние Китая на Пхеньян и одновременно повышает риски нестабильности в регионе.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Главная проблема для Пекина заключается в том, что Северная Корея получает от Москвы не только экономическую или политическую поддержку, но и доступ к военным технологиям. Благодаря этому КНДР способна заметно наращивать собственные возможности и чувствовать себя увереннее.

По данным издания, с октября 2024 года Пхеньян направил в Россию более 16 тысяч военнослужащих и передал свыше 15 миллионов артиллерийских снарядов. Кроме того, Северная Корея поставляла российской стороне ракеты KN-23 и KN-24.

Взамен Москва помогает КНДР развивать военные технологии. Речь идет о системах противовоздушной обороны, беспилотниках и других разработках. Пхеньян также может получить доступ к автономным дронам с искусственным интеллектом и реактивными двигателями.

По оценке Forbes, российская поддержка способна ускорить развитие ядерной и космической программ Северной Кореи. Доходы Пхеньяна от сотрудничества с Москвой, включая поставки вооружений и размещение военнослужащих, издание оценивает в $7,7–14,4 млрд.

Пекин опасается, что усиление КНДР приведет к новым провокациям и просчетам со стороны Ким Чен Ына. В ответ США, Южная Корея и Япония могут еще теснее объединиться в сфере безопасности, а Сеул и Токио – активнее обсуждать собственный ядерный потенциал.

При этом Китай не заинтересован в полноценном трехстороннем военном союзе Москвы, Пекина и Пхеньяна. Для Пекина важнее сохранять стабильность у своих границ и собственное влияние на КНДР.

Показательно, что за последние 18 месяцев между Россией и Северной Кореей состоялось 23 визита на высоком уровне, тогда как между Пекином и Пхеньяном – лишь восемь. На этом фоне Москва постепенно занимает место все более важного партнера Ким Чен Ына, создавая для Китая новую стратегическую проблему.

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