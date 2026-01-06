В мережі розповсюджено інформацію, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. Це не відповідає дійсності, наголошують у міністерстві внутрішніх справ України.

Штрафні бали для водіїв: що повідомили в МВС

"Наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн. Проте, поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені!

Про такі масштабні нововведення, ми обов'язково повідомимо громадськість заздалегідь. Довіряйте перевіреним джерелам!" – наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у холодну пору року багато водіїв одягають рукавички, сідаючи за кермо, аби захистити руки від холоду. Втім у Великій Британії така звичка може обернутися значними фінансовими втратами. Місцева поліція дедалі частіше притягує до відповідальності кермувальників, які керують автомобілем у рукавичках або в іншому одязі, що може заважати безпечному керуванню.

Британські правила дорожнього руху зобов’язують водія повністю контролювати транспортний засіб. Будь-який одяг чи аксесуари, які знижують чутливість рук або погіршують зчеплення з кермом, вважаються потенційно небезпечними.

Правоохоронці пояснюють, що товсті, об’ємні або слизькі рукавички можуть ковзати по керму, ускладнювати маневрування та зменшувати швидкість реакції водія, що підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод. За таке порушення у Великій Британії передбачено штраф до 1000 фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 55 тисячам гривень.