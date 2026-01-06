В сети распространена информация, что с 2026 года заработала система штрафных баллов для водителей. Это не соответствует действительности, подчеркивают министерство внутренних дел Украины.

Штрафные баллы для водителей: что сообщили в МВД

"Сейчас есть ряд законопроектов, призванных урегулировать этот вопрос и в будущем ввести штрафные баллы по примеру передового опыта зарубежных стран. Однако пока этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы не введены!

О таких масштабных нововведениях, мы обязательно сообщим общественность заранее. Доверяйте проверенным источникам!" – отмечают в министерстве.

