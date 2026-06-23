Штрафи до 17 тисяч гривень та втрата прав: в Україні готують жорсткі правила для водіїв-порушників

Українських автомобілістів може очікувати суттєве підвищення фінансової відповідальності за перевищення швидкості, а також запуск системи накопичувальних штрафних балів. Про це під час виступу в ефірі День.LIVE повідомив заступник очільника Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

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Парламентар переконаний, що чинна система покарань в Україні є неефективною і потребує негайного реформування за зразком ЄС.

"Нинішні штрафи у 170–340 гривень фактично не стримують порушників", — констатував Володимир Крейденко.

Саме тому, на думку нардепа, державі необхідно запроваджувати дієві механізми контролю, які вже багато років успішно функціонують у європейських країнах. За новою схемою, водії, які регулярно порушують правила, крім грошових стягнень, накопичуватимуть негативні бали.

"Після досягнення певного ліміту посвідчення водія можуть призупиняти або вилучати", — пояснив народний обранець алгоритм дії майбутніх змін.

Він додав, що для повернення можливості знову сісти за кермо "доведеться повторно пройти навчання в автошколі та скласти іспити". Крейденко також звернув увагу на те, що розв'язання проблеми аварійності на автошляхах потребує глобальних кроків — від покращення дорожньої інфраструктури та якісного вивчення ПДР до суворішого контролю за дисципліною на дорогах.

Наразі у стінах Верховної Ради вже триває підготовка відповідного законопроєкту. Нова ініціатива спрямована на боротьбу з правопорушеннями, через які стаються важкі ДТП із потерпілими та загиблими, а максимальна сума стягнення для водіїв може злетіти до 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українським водіям нагадали про важливий нюанс правил дорожнього руху, який нерідко спричиняє помилки навіть серед досвідчених автомобілістів. Йдеться про дві дорожні знаки з білою стрілкою на синьому тлі, які візуально дуже схожі, проте мають зовсім різне призначення.



