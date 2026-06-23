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Штрафы до 17 тысяч гривен и потеря прав: в Украине готовят жесткие правила для водителей-нарушителей

За превышение скорости снова в автошколу: Верховная Рада готовит новые ограничения для лихачей

23 июня 2026, 16:46
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Недилько Ксения

Украинских автомобилистов может ожидать существенное повышение финансовой ответственности за превышение скорости, а также запуск системы накопительных штрафных баллов. Об этом во время выступления в эфире День.LIVE сообщил заместитель главы Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

Штрафы до 17 тысяч гривен и потеря прав: в Украине готовят жесткие правила для водителей-нарушителей

Иллюстративное фото

Парламентарий убежден, что действующая система наказаний в Украине неэффективна и требует немедленного реформирования по образцу ЕС.

"Нынешние штрафы в 170-340 гривен фактически не сдерживают нарушителей", — констатировал Владимир Крейденко.

Именно поэтому, по мнению нардепа, государству необходимо внедрять действенные механизмы контроля, которые уже многие годы успешно функционируют в европейских странах. По новой схеме, водители, регулярно нарушающие правила, кроме денежных взысканий, будут накапливать негативные баллы.

"По достижении определенного лимита водительские удостоверения могут приостанавливать или изымать", — объяснил народный избранник алгоритм действия будущих изменений.

Он добавил, что для возвращения возможности снова сесть за руль "придется повторно пройти обучение в автошколе и сдать экзамены". Крейденко также обратил внимание на то, что решение проблемы аварийности на дорогах требует глобальных шагов — от улучшения дорожной инфраструктуры и качественного изучения ПДД до более строгого контроля за дисциплиной на дорогах.

В стенах Верховной Рады уже идет подготовка соответствующего законопроекта. Новая инициатива направлена на борьбу с правонарушениями, из-за которых случаются тяжелые ДТП с пострадавшими и погибшими, а максимальная сумма взыскания для водителей может взлететь до 17 тысяч гривен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинским водителям напомнили о важном нюансе правил дорожного движения, которое нередко вызывает ошибки даже среди опытных автомобилистов. Речь идет о двух дорожных знаках с белой стрелкой на синем фоне, которые визуально очень похожи, однако имеют совершенно разное предназначение.



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