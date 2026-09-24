ШІ назвав 3 країни, які можуть зникнути з карти світу до 2050 року

Чи може держава повністю припинити своє існування протягом найближчих 25 років? Штучний інтелект назвав три країни, які можуть зіткнутися із серйозними загрозами для свого майбутнього.

Які 3 країни можуть зникнути до 2050 року

Портал "Коментарі" запитав різні моделі ШІ, спрогнозувати, які країни можуть зникнути до 2050 року.

Прогноз Grok: Південний Судан

Один з найреальніших кандидатів — Південний Судан

Країна здобула незалежність лише у 2011 році і відтоді майже безперервно перебуває у стані громадянської війни, етнічних конфліктів і повного інституційного колапсу. Державні інститути слабкі, економіка зруйнована, корупція тотальна, а контроль центральної влади над територією часто номінальний.

Якщо внутрішні конфлікти та зовнішній вплив посиляться, до 2050 року Південний Судан ризикує розпастися на окремі зони впливу або фактично втратити статус єдиної держави.

Прогноз ChatGPT: Боснія і Герцеговина

Боснія і Герцеговина — країна, яка до 2050 року може зіткнутися з ризиком серйозної трансформації або послаблення нинішньої моделі державності. Серед причин — політична фрагментація, суперечки між основними етнополітичними групами, слабкі державні інституції, складна система управління та тривала еміграція населення. Якщо ці проблеми поглиблюватимуться, функціонування центральної влади може стати ще складнішим.

Прогноз Claude: Тувалу

Моя відповідь — Тувалу. Ця острівна мікродержава в Тихому океані має найвищі шанси припинити існування до 2050 року — і не через війну чи політичну кризу, а через підняття рівня світового океану. Максимальна висота островів над рівнем моря становить лише 4-5 метрів, і за прогнозами кліматологів, до середини століття значна частина території буде затоплена. Уряд Тувалу вже офіційно веде переговори з Австралією та Новою Зеландією щодо переселення громадян і юридичного збереження державності без фізичної території. Тувалу — перша країна, яка може стати жертвою кліматичної катастрофи.

Три країни — три різні ризики

Якщо порівняти прогнози, причини потенційних проблем кардинально відрізняються. Для Тувалу головним викликом є географічна вразливість, для Південного Судану — це конфлікти та слабкість державних інституцій, а для Боснії і Герцеговини — політична фрагментація та демографічні тенденції.

Однак жодна з цих країн не має гарантовано зникнути до 2050 року. Держави можуть адаптуватися, укладати міжнародні угоди, реформувати інституції або змінювати політичну модель.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тувалу невдовзі зникне під водою. Понад 4000 громадян хочуть залишити країну у якості для кліматичних біженців.