Может ли государство полностью прекратить свое существование в ближайшие 25 лет? Искусственный интеллект назвал три страны, которые могут столкнуться с серьезными угрозами своему будущему.

Какие 3 страны могут исчезнуть к 2050 году

Портал "Комментарии" спросил разные модели ИИ, спрогнозировать, какие страны могут исчезнуть к 2050 году.

Прогноз Grok: Южный Судан

Один из самых реальных кандидатов – Южный Судан

Страна обрела независимость только в 2011 году и с тех пор почти непрерывно находится в состоянии гражданской войны, этнических конфликтов и полного институционального коллапса. Государственные институты слабы, экономика разрушена, коррупция тотальна, а контроль центральной власти над территорией часто номинальный.

Если внутренние конфликты и внешнее влияние усугубятся, к 2050 году Южный Судан рискует распастись на отдельные зоны влияния или фактически утратить статус единого государства.

Прогноз ChatGPT: Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина – страна, которая до 2050 года может столкнуться с риском серьезной трансформации или ослабления нынешней модели государственности. Среди причин – политическая фрагментация, споры между основными этнополитическими группами, слабые государственные институции, сложная система управления и продолжающаяся эмиграция населения. Если эти проблемы будут усугубляться, функционирование центральной власти может стать еще сложнее.

Прогноз Claude: Тувалу

Мой ответ – Тувалу. Эта островная микрогосударство в Тихом океане имеет самые высокие шансы прекратить существование до 2050 года — и не из-за войны или политического кризиса, а из-за повышения уровня мирового океана. Максимальная высота островов над уровнем моря составляет всего 4-5 метров, и по прогнозам климатологов, к середине столетия значительная часть территории будет затоплена. Правительство Тувалу уже официально ведет переговоры с Австралией и Новой Зеландией о переселении граждан и юридической сохранности государственности без физической территории. Тувалу – первая страна, которая может стать жертвой климатической катастрофы.

Три страны — три разных риска

Если сравнить прогнозы, то причины потенциальных проблем кардинально отличаются. Для Тувалу главным вызовом является географическая уязвимость, для Южного Судана – это конфликты и слабость государственных институций, а для Боснии и Герцеговины – политическая фрагментация и демографические тенденции.

Однако ни одна из этих стран не должна гарантированно исчезнуть до 2050 года. Государства могут адаптироваться, заключать международные соглашения, реформировать институты или изменять политическую модель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тувалу вскоре исчезнет под водой. Более 4000 граждан хотят покинуть страну в качестве климатических беженцев.