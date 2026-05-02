Шанс перезапустити стосунки: з ким Зеленський анонсували важливу зустріч

Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Обговорили особисту зустріч найближчим часом. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український лідер повідомив у себе в Telegram.

Володимир Зеленський та Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

"Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені у цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України в Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", — наголосив Володимир Зеленський.

Він запросив Роберта Фіцо з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.

Президент поінформував, що сторони також обговорили можливість особисто зустрітись найближчим часом.

"Наші команди попрацюють над графіком", – додав український президент.

Словацький прем'єр у свою чергу заявив у соцмережах, що незважаючи на "різні погляди на деякі питання", сторони зацікавлені у налагодженні добрих та дружніх стосунків.

Роберт Фіцо також заявив, що Словаччина підтримує членство України в ЄС, оскільки бажає, щоб сусідня країна "була стабільною та демократичною".

За словами прем'єра Словаччини, домовилися із Зеленським зустрітися на полях саміту Європейського політичного співтовариства, який відбудеться 4 травня у Єревані.

