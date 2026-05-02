Шанс перезапустити стосунки: з ким Зеленський анонсували важливу зустріч
Шанс перезапустити стосунки: з ким Зеленський анонсували важливу зустріч

2 травня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели телефонну розмову

2 травня 2026, 16:55
Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Обговорили особисту зустріч найближчим часом. Як повідомляє портал "Коментарі", про це український лідер повідомив у себе в Telegram.

Володимир Зеленський та Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

"Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені у цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України в Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу", — наголосив Володимир Зеленський.

Він запросив Роберта Фіцо з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави.

Президент поінформував, що сторони також обговорили можливість особисто зустрітись найближчим часом.

"Наші команди попрацюють над графіком", – додав український президент.

Словацький прем'єр у свою чергу заявив у соцмережах, що незважаючи на "різні погляди на деякі питання", сторони зацікавлені у налагодженні добрих та дружніх стосунків.

Роберт Фіцо також заявив, що Словаччина підтримує членство України в ЄС, оскільки бажає, щоб сусідня країна "була стабільною та демократичною".

За словами прем'єра Словаччини, домовилися із Зеленським зустрітися на полях саміту Європейського політичного співтовариства, який відбудеться 4 травня у Єревані.

Читайте також на порталі "Коментарі" — постачання російської нафти до Словаччини через зупинений майже на три місяці нафтопровод "Дружба" знову відновилося в ніч на 23 квітня. Про це повідомляють європейські ЗМІ із посиланням на словацькі джерела.

Міністр економіки Словаччини Денис Саков підтвердив, що процес прийому нафти зараз відбувається відповідно до заздалегідь узгодженого графіка. За її словами, постачання повернулося до штатного режиму без істотних збоїв.




