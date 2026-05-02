Шанс перезапустить отношения: с кем Зеленский анонсировали важную встречу
commentss НОВОСТИ Все новости

Шанс перезапустить отношения: с кем Зеленский анонсировали важную встречу

2 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели телефонный разговор

2 мая 2026, 16:55
Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Обсудили личную встречу в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сообщил у себя в Telegram.

Шанс перезапустить отношения: с кем Зеленский анонсировали важную встречу

Владимир Зеленский и Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

"Надо иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления", — отметил Владимир Зеленский.

Он пригласил Роберта Фицо с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу.

Президент проинформировал, что стороны также обсудили возможность лично встретиться в ближайшее время.

"Наши команды поработают над графиком", — добавил украинский президент.

Словацкий премьер в свою очередь заявил в соцсетях, что несмотря на "разные взгляды на некоторые вопросы", стороны заинтересованы в налаживании добрых и дружеских отношений.

Роберт Фицо также заявил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, поскольку желает, чтобы соседняя страна "была стабильной и демократической".

По словам премьера Словакии, договорились с Зеленским встретиться на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоится 4 мая в Ереване.

Читайте также на портале "Комментарии" — поставка российской нефти в Словакию из-за приостановленного почти на три месяца нефтепровода "Дружба" вновь возобновилась в ночь на 23 апреля. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на словацкие источники.

Министр экономики Словакии Денис Саков подтвердил, что процесс приема нефти сейчас происходит в соответствии с заранее согласованным графиком. По ее словам, поставки вернулись в штатный режим без существенных сбоев.




