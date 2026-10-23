Сєяр Куршутов виграв суд проти Георгія Туки у справі про захист репутації

Печерський районний суд Києва задовольнив ключові вимоги підприємця та інвестора Сєяра Куршутова у справі проти колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та активіста Георгія Туки. Суд визнав недостовірною інформацію з дописів Туки в соцмережах, яка, за рішенням суду, порушує честь, гідність і ділову репутацію Куршутова. Про це йдеться в рішенні суду від 20 жовтня 2026 року у справі № 757/42237/26-ц, пише "УНІАН".

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Куршутов заявив, що не обмежиться судовою перемогою й домагатиметься виконання рішення всіма передбаченими Законом способами. Якщо Тука оскаржуватиме рішення, це може збільшити суму судових витрат.

"Для мене це вже питання принципу. Я хочу, щоб Георгій Тука та йому подібні відповіли за свої публічні слова в установленому законом порядку. Я домагатимуся не лише рішення суду, а і його виконання. Якщо рішення не виконають добровільно, використовуватиму законні механізми примусового стягнення. Військовим медикам потрібні кошти", — сказав Куршутов.

Через що виник судовий спір

Підприємець звернувся до суду через дописи Туки у Facebook і Telegram-каналі "ДумайТЕ", опубліковані із січня до липня 2026 року. У них Тука стверджував, що Куршутов нібито має чинний паспорт громадянина РФ, контролює компанії, які постачають дрони для державних оборонних органів за завищеними цінами, а також відмиває гроші через іноземний бізнес.

Представники Куршутова заявили, що ці звинувачення неправдиві та завдали шкоди його діловій репутації.

"Я зазвичай не звертаю уваги на подібні коментарі. Але в якийсь момент вирішив зробити свій внесок у боротьбу з безпідставним навішуванням ярликів. Особливо коли люди, які самі нічого не створюють, дозволяють собі без доказів звинувачувати тих, хто працює, розвиває бізнес і створює щось корисне", — зазначив підприємець.

Які докази розглянув суд

Сторона Куршутова надала апостильований документ МВС РФ, який, підтверджує, що підприємець ніколи не набував російського громадянства й не отримував паспорта РФ.

Суд також зазначив, що Тука не надав доказів, які підтверджували б звинувачення у злочинах. Зокрема, у матеріалах справи не було відповідних судових вироків, повідомлень про підозру чи витягів про судимості.

Що вирішив суд

Визнати інформацію недостовірною — відомості зі спірних дописів визнали такими, що порушують немайнові права Куршутова.

Зобов’язати Туку спростувати її — протягом 10 днів після набрання рішенням законної сили він має опублікувати резолютивну частину рішення на своїх сторінках у Facebook і Telegram.

Стягнути з Туки кошти на користь Куршутова — компенсацію моральної шкоди та судові витрати, зокрема на судовий збір, фіксацію матеріалів з інтернету й проведення експертизи. Загальна сума витрат, зазначена в матеріалі, перевищує 420 000 грн.

Куршутов заявив, що планує спрямувати всі кошти, отримані від Туки за судовими рішеннями, на підтримку найбільшої в Україні неурядової добровольчої команди цивільних медиків і допоміжного персоналу, яка працює в зоні бойових дій із 2014 року.

"Усі кошти, які я отримаю від Георгія Туки як компенсацію та відшкодування судових витрат, а це можуть бути мільйони гривень, планую передати Першому добровольчому мобільному шпиталю ім. Миколи Пирогова. Моя родина допомагає цій команді з 2016 року", — сказав підприємець.

Куршутов також звернувся до тих, хто, на його думку, міг стояти за публікаціями Туки проти нього та його родини.

"Передаю окремий привіт усім, хто підтримував ці публікації або був зацікавлений у їх появі. Не залишайте Георгія Туку самого — допомагайте йому з адвокатами та юридичним захистом. Це може стати для нього недешевою історією. Я вважаю, що за цією кампанією стоять нечисті на руку конкуренти, близькі до екс-міністра, які торгують дронами, непридатними до польотів та системами сигналізації в Росії на п’ятому році війни. Я не збираюся зупинятися: усі причетні мають понести відповідальність у законному порядку", — підсумував підприємець.