Сеяр Куршутов выиграл суд против Георгия Туки по делу о защите репутации

Печерский районный суд Киева удовлетворил ключевые требования предпринимателя и инвестора Сеяра Куршутова по делу против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и активиста Георгия Туки. Суд признал недостоверной информацию из сообщений Туки в соцсетях, которая по решению суда нарушает честь, достоинство и деловую репутацию Куршутова. Об этом говорится в решении суда от 20 октября 2026 г. по делу № 757/42237/26-ц, пишет "УНИАН".

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Куршутов заявил, что не ограничится судебной победой и будет добиваться выполнения решения всеми предусмотренными Законом способами. Если Тука будет оспаривать решение, это может увеличить сумму судебных издержек.

"Для меня это уже вопрос принципа. Я хочу, чтобы Георгий Тука и подобные ему ответили за свои публичные слова в установленном законом порядке. Я буду добиваться не только решения суда, но и его исполнения. Если решение не будет выполнено добровольно, буду использовать законные механизмы принудительного взыскания. Военным медикам нужны средства", - сказал Куршутов.

Из-за возникшего судебного спор

Предприниматель обратился в суд из-за сообщений Туки в Facebook и Telegram-канале "ДумайТЕ", опубликованных с января по июль 2026 года. В них Тука утверждал, что Куршутов якобы имеет действующий паспорт гражданина РФ, контролирует компании, которые снабжают дроны для государственных оборонных органов по завышенным ценам, а также отмывают деньги через иностранный бизнес.

Представители Куршутова заявили, что эти обвинения неправдивы и нанесли ущерб его деловой репутации.

"Я обычно не обращаю внимания на подобные комментарии. Но в какой-то момент решил внести свой вклад в борьбу с безосновательным навешиванием ярлыков. Особенно когда люди, которые сами ничего не создают, позволяют себе без доказательств обвинять работающих, развивающих бизнес и создающих что-то полезное" , — отметил предприниматель.

Какие доказательства рассмотрел суд

Сторона Куршутова предоставила апостилированный документ МВД РФ, подтверждающий, что предприниматель никогда не приобретал российское гражданство и не получал паспорта РФ.

Суд также отметил, что Тука не предоставил доказательств, подтверждающих обвинения в преступлениях. В частности, в материалах дела не было соответствующих судебных приговоров, уведомлений о подозрении или выписках о судимости.

Что решил суд

Признать информацию недостоверной — сведения из спорных сообщений признали нарушающими неимущественные права Куршутова.

Обязать Туку опровергнуть ее — в течение 10 дней после вступления решения в законную силу он должен опубликовать резолютивную часть решения на своих страницах в Facebook и Telegram.

Взыскать с Туки средства в пользу Куршутова — компенсацию морального вреда и судебные издержки, в том числе судебный сбор, фиксацию материалов из интернета и проведение экспертизы. Общая сумма расхода, указанная в материале, превышает 420 000 грн.

Куршутов заявил, что планирует направить все средства, полученные от Туки по судебным решениям в поддержку крупнейшей в Украине неправительственной добровольческой команды гражданских медиков и вспомогательного персонала, работающей в зоне боевых действий с 2014 года.

"Все средства, которые я получу от Георгия Туки в качестве компенсации и возмещения судебных издержек, а это могут быть миллионы гривен, планирую передать Первому добровольческому мобильному госпиталю им. Николая Пирогова. Моя семья помогает этой команде с 2016 года" , — сказал предприниматель.

Куршутов также обратился к тем, кто, по его мнению, мог стоять за публикациями Туки против него и его семьи.

"Передаю особый привет всем, кто поддерживал эти публикации или был заинтересован в их появлении. Не оставляйте Георгия Туку самого – помогайте ему с адвокатами и юридической защитой. Это может стать для него недешевой историей. Я считаю, что за этой кампанией стоят нечистые на руку конкуренты, близкие к экс-министру, торгующим дронами, непригодными к полетам и системам сигнализации в России на пятом году войны. Я не собираюсь останавливаться: все причастные должны понести ответственность в законном порядке" , — подытожил предприниматель.