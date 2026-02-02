Серйозна загроза для українців: чому небезпека з окупованого Криму зросла у рази

Тимчасово окупований Крим Росія перетворила на повноцінну військову базу та ключовий логістичний хаб, звідки останнім часом зросла інтенсивність ударів по території України. Про це в ефірі "Ранок.LIVE" повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Крим. Фото: із відкритих джерел

За його словами, на півострові розміщене окреме угруповання російських військ, основним завданням якого є утримання окупованих територій і недопущення їх звільнення. Крим також використовується як тилова зона – сюди заходять окремі підрозділи РФ для відновлення боєздатності та перегрупування.

Плетенчук нагадав, що розгалужену логістичну інфраструктуру окупанти почали будувати ще з 2014 року. Нині вона активно працює не лише для забезпечення угруповання в Криму, а й для підтримки російських військ на материковій частині України. Окрім цього, півострів дедалі частіше використовується як майданчик для ракетних атак.

Речник ВМС зазначив, що в січні кількість ракетних ударів, здійснених із території Криму, була більшою, ніж зазвичай. Через обмежені можливості застосування морських носіїв російська армія робить ставку на мобільні пускові установки та використовує балістичні ракети.

Якщо раніше пріоритетними цілями були об’єкти портової інфраструктури, то минулого місяця під удари потрапили й інші регіони України. При цьому такі цілі є складними для ураження, наголосив Плетенчук.

Він пояснив, що пускові комплекси в Криму переміщуються "партизанським способом": постійно змінюють позиції, уникають населених пунктів і основних доріг та діють максимально приховано. Саме така тактика, за словами речника, підвищує ризики та створює додаткову небезпеку для цивільного населення по всій Україні.

