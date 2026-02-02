logo

Серьезная угроза для украинцев: почему опасность из оккупированного Крыма выросла в разы

Баллистика, мобильные пусковые и скрытая логистика – ВМС ВСУ раскрыли новую тактику врага

2 февраля 2026, 14:55
Временно оккупированный Крым Россия превратила полноценную военную базу и ключевой логистический хаб, откуда в последнее время возросла интенсивность ударов по территории Украины. Об этом в эфире "Утро.LIVE" сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Серьезная угроза для украинцев: почему опасность из оккупированного Крыма выросла в разы

Крым. Фото: из открытых источников

По его словам, на полуострове размещена отдельная группировка российских войск, основной задачей которой является содержание оккупированных территорий и недопущение их освобождения. Крым также используется в качестве тыловой зоны – сюда заходят отдельные подразделения РФ для восстановления боеспособности и перегруппировки.

Плетенчук напомнил, что разветвленную логистическую инфраструктуру оккупанты начали строить еще с 2014 года. В настоящее время она активно работает не только для обеспечения группировки в Крыму, но и для поддержки российских войск на материковой части Украины. Кроме того, полуостров все чаще используется как площадка для ракетных атак.

Спикер ВМС отметил, что в январе количество ракетных ударов, совершенных с территории Крыма, было больше обычного. Из-за ограниченных возможностей применения морских носителей российская армия делает ставку на мобильные пусковые установки и использует баллистические ракеты.

Если раньше приоритетными целями являлись объекты портовой инфраструктуры, то в прошлом месяце под удары попали и другие регионы Украины. При этом такие цели сложны для поражения, подчеркнул Плетенчук.

Он объяснил, что пусковые комплексы в Крыму перемещаются "партизанским способом": постоянно меняют позиции, избегают населенных пунктов и основных дорог и действуют максимально скрыто. Именно такая тактика, по словам спикера, повышает риски и создает дополнительную опасность для гражданского населения по всей Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — "ситуация может развиваться очень некрасиво": эксперт сравнил Гренландию с Крымом.




