Селищна рада на Полтавщині продає бронзового Леніна: скільки просять за «вождя пролетаріату»

Великобагачанська селищна рада на Полтавщині виставила на аукціон бронзову фігуру Леніна вагою 2680 кг. Придбати "вождя світового пролетаріату" можна за ціною від 320,5 тис. грн.

Пам’ятник Леніну. Фото: з відкритих джерел

"Декомунізованого" Леніна селищна рада хоче продати на аукціоні 17 листопада. На сервісі UBiz розміщено детальний опис пам’ятника.

"Фігура у повний зріст, виготовлена із бронзи, маса — 2680 кг. У задовільному стані, механічних пошкоджень немає, присутні сліди від фарби. Стан в цілому відповідає строку експлуатації. Є окремі дефекти, що суттєво не впливають на експлуатаційні якості — окислення поверхні, окремі потертості, ерозія (викришування) окремих дрібних деталей", — йдеться в описі лота.

Виконавчий комітет Великобагачанської селищної ради також опублікував фото бронзового Леніна.

Пропозиції від охочих взяти участь в аукціоні прийматимуть до 16 листопада. При стартовій ціні у 320,5 тис. грн. крок аукціону становитиме – 3205 грн.

"Ознайомитись з об'єктом можна за місцем його розташування у робочі дні з 8:00 до 15:00, попередньо узгодивши з представником виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради годину огляду об'єкта", — додають у селищній раді.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російському диктатору Володимиру Путіну пропонують винести Леніна з Мавзолею, щоб "звільнити там місце для справжнього Імператора". З такою пропозицією до президента РФ звернувся філософ Олександр Дугін.

Він запропонував трохи перебудувати споруду мавзолею, прикрасити її військовими трофеями та готувати до того, що там буде похований нинішній президент.