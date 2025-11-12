Поселковый совет на Полтавщине продает бронзового Ленина: сколько просят за «вождя пролетариата»

\u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u043e\u0433\u0430\u0447\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0435\u043b\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u041f\u043e\u043b\u0442\u0430\u0432\u0449\u0438\u043d\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0430 \u0430\u0443\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d \u0431\u0440\u043e\u043d\u0437\u043e\u0432\u0443\u044e \u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0443 \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0430 \u0432\u0435\u0441\u043e\u043c 2680 \u043a\u0433. \u041f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438 "\u0432\u043e\u0436\u0434\u044f \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u043b\u0435\u0442\u0430\u0440\u0438\u0430\u0442\u0430" \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e \u0446\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0442 320,5 \u0442\u044b\u0441. \u0433\u0440\u043d. "\u0414\u0435\u043a\u043e\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e" \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0435\u043b\u043a\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0430\u0443\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435 17 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f. \u041d\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0435 UBiz \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0430\u043c\u044f\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430. "\u0424\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430 \u0432 \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0440\u043e\u0441\u0442, \u0438\u0437\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0438\u0437 \u0431\u0440\u043e\u043d\u0437\u044b, \u043c\u0430\u0441\u0441\u0430 \u2013 2680 \u043a\u0433. \u0412 \u0443\u0434\u043e\u0432\u043b\u0435\u0442\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0438, \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0435\u0442, \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0441\u043b\u0435\u0434\u044b \u043e\u0442 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043a\u0438. \u0421\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0441\u0440\u043e\u043a\u0443 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043b\u0443\u0430\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438. \u0415\u0441\u0442\u044c \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0435\u0444\u0435\u043a\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0432\u043b\u0438\u044f\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043b\u0443\u0430\u0442\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 - \u043e\u043a\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0445\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u0442\u043e\u0441\u0442\u0438, \u044d\u0440\u043e\u0437\u0438\u044f (\u0432\u044b\u043a\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435) \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u043b\u043a\u0438\u0445 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0435\u0439", - \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043b\u043e\u0442\u0430. \u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0430\u0433\u0430\u0447\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b \u0444\u043e\u0442\u043e \u0431\u0440\u043e\u043d\u0437\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0430. \u041f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442 \u0436\u0435\u043b\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0430\u0443\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e 16 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f. \u041f\u0440\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0435 320,5 \u0442\u044b\u0441. \u0433\u0440\u043d. \u0448\u0430\u0433 \u0430\u0443\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u2013 3205 \u0433\u0440\u043d. "\u041e\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043e\u043c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u0443 \u0435\u0433\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0435 \u0434\u043d\u0438 \u0441 8:00 \u0434\u043e 15:00, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043e\u0432\u0430\u0432 \u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0430\u0433\u0430\u0447\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u0435\u043b\u043a\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0447\u0430\u0441 \u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0430 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430", - \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0432 \u043f\u043e\u0441\u0435\u043b\u043a\u043e\u0432\u043e\u043c \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0435. \u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043c, \u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u043b "\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438" \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0434\u0438\u043a\u0442\u0430\u0442\u043e\u0440\u0443 \u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440\u0443 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u044e\u0442 \u0432\u044b\u043d\u0435\u0441\u0442\u0438 \u041b\u0435\u043d\u0438\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u043c\u0430\u0432\u0437\u043e\u043b\u0435\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b "\u043e\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0442\u0430\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0433\u043e \u0418\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430". \u0421 \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043a \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0443 \u0420\u0424 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f \u0444\u0438\u043b\u043e\u0441\u043e\u0444 \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0414\u0443\u0433\u0438\u043d. \u041e\u043d \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u043e\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0432\u0437\u043e\u043b\u0435\u044f, \u0443\u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0442\u0440\u043e\u0444\u0435\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a \u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0440\u043e\u043d\u0435\u043d \u043d\u044b\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442.