Щомісячний податок на електрокари: у Раді пропонують збір до 4 тисяч гривень

В українському парламенті спалахнула дискусія навколо ідеї запровадження додаткових регулярних платежів для власників "зелених" автомобілів.

Народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE заявив, що чинні правила гри на автомобільному ринку породжують несправедливість. На його переконання, власники електрокарів мають значні фінансові привілеї та не сплачують до бюджету стільки ж, скільки водії машин із традиційними двигунами. Політик додав, що держава фактично субсидує такий транспорт завдяки збереженню пільгових тарифів на світло для побутових зарядок.

Парламентар озвучив пропозицію прив'язати суму потенційного податку до ринкової вартості та конкретного класу машини, зробивши виплати фіксованими та щомісячними.

"Може бути градація для категорій авто… для автомобіля вартістю близько 30 тисяч доларів це орієнтовно 4 тисячі гривень на місяць", — навів приклад Сергій Нагорняк.

Водночас він зауважив, що цей підхід, покликаний збалансувати податкове навантаження, потребує ретельного та глибокого доопрацювання.

Тим часом голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поспішив заспокоїти обурених автовласників. Він запевнив, що подібні ініціативи не мають реальних шансів на життя.

"Друзі, ви всі питаєте про податок на електрокари. В Комітеті є багато законопроектів, у яких, скажімо мʼяко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються!", — різко підсумував Данило Гетманцев.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за два місяці 2026 року — у січні-лютому, власники дорогих авто сплатили 61,2 млн грн транспортного податку. У Державній податковій службі України повідомили, що цього року було сплачено на 16,5% або 8,7 млн грн більше, ніж минулого.












