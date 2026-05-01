Ежемесячный налог на электрокары: в Раде предлагают сбор до 4 тысяч гривен

В украинском парламенте разгорелась дискуссия вокруг идеи введения дополнительных регулярных платежей для владельцев "зеленых" автомобилей.

Народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE заявил, что действующие правила игры на автомобильном рынке порождают несправедливость. По его убеждению, владельцы электрокаров имеют значительные финансовые привилегии и не платят в бюджет столько же, сколько водители машин с традиционными двигателями. Политик добавил, что государство фактически субсидирует такой транспорт благодаря сохранению льготных тарифов на свет для бытовых зарядок.

Парламентарий озвучил предложение привязать сумму потенциального налога к рыночной стоимости и конкретному классу машины, сделав выплаты фиксированными и ежемесячными.

"Может быть градация для категорий авто... для автомобиля стоимостью около 30 тысяч долларов это ориентировочно 4 тысячи гривен в месяц", — привел пример Сергей Нагорняк.

В то же время он отметил, что этот подход, призванный сбалансировать налоговую нагрузку, нуждается в тщательной и глубокой доработке.

Тем временем глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поспешил успокоить возмущенных автовладельцев. Он заверил, что у подобных инициатив нет реальных шансов на жизнь.

"Друзья, вы все спрашиваете о налоге на электрокары. В Комитете много законопроектов, в которых, скажем мягко, перспективы сомнительные. Поэтому нет, налог на электрокары, как и любые другие новые налоги, Комитетом не рассматриваются!", — подытожил Даниил Гетманцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за два месяца 2026 года — в январе-феврале, владельцы дорогих авто уплатили 61,2 млн грн транспортного налога. В Государственной налоговой службе Украины сообщили, что в этом году было уплачено на 16,5% или 8,7 млн грн больше, чем в прошлом.












