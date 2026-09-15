«Щоб бігали по підвалах із дітьми»: російська пропаганда закликає вдарити «Іскандерами» по Румунії

Російські пропагандистські Z-канали поширюють панічні та агресивні заяви про те, що Румунія проводить масштабні авіаційні навчання з імітацією запусків крилатих ракет "Шторм" у напрямку окупованого Криму та Краснодарського краю рф. У відповідь на це російські "воєнкори" вимагають завдати реальних ракетних ударів комплексами "Іскандер" або "Орєшнік" по цивільній інфраструктурі Румунії, щоб змусити місцевих жителів разом із дітьми ховатися у підвалах.

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"Румунія проводить навчання, зокрема авіації", — бідкаються автори пропагандистських каналів, деталізуючи характер маневрів союзників.

Російські моніторингові ресурси запевняють свою аудиторію, що навчання мають відверто наступальний характер, спрямований проти окупаційних військ на півдні України та території самої рф.

"Проводять інсценування пусків крилатих ракет у напрямку Криму та Краснодарського краю", — стверджують у пабліках колаборантів.

Російські Z-інфлюенсери заявляють про фіксацію іноземних літаків поблизу румунського узбережжя та погрожують ескалацією.

"Можливо, зараз будуть ще пуски Штормів від Румунії", — панічно зазначають у пабліку " Lpr 1", додаючи мапу з відмітками поблизу Констанци, де, на їхню думку, "наразі можлива підготовка до повторних пусків".

На тлі цих повідомлений радикальне крило російських медіа перейшло до прямих закликів до тероризму проти мирного населення європейської країни. Пропагандисти вимагають від Кремля застосувати проти Румунії новітнє та дефіцитне ракетне озброєння з метою залякування цивільних.

"Було б дуже добре, якби ми провели навчальні пуски по Румунії, — цинічно пропонують автори одного з Z-каналів, закликаючи атакувати міста балістикою, — Наприклад, Орєшніка. Або Іскандерів, штук 20. Щоб вони побігали по підвалах разом із дітьми та закрили мости й вокзали".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з Україною, якщо Росія розпочне повномасштабну війну з Європою.