«Щоб бігали по підвалах із дітьми»: російська пропаганда закликає вдарити «Іскандерами» по Румунії

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Недилько Ксения
Російські пропагандистські Z-канали поширюють панічні та агресивні заяви про те, що Румунія проводить масштабні авіаційні навчання з імітацією запусків крилатих ракет "Шторм" у напрямку окупованого Криму та Краснодарського краю рф. У відповідь на це російські "воєнкори" вимагають завдати реальних ракетних ударів комплексами "Іскандер" або "Орєшнік" по цивільній інфраструктурі Румунії, щоб змусити місцевих жителів разом із дітьми ховатися у підвалах.
Ілюстративне фото
Російські моніторингові ресурси запевняють свою аудиторію, що навчання мають відверто наступальний характер, спрямований проти окупаційних військ на півдні України та території самої рф.
Російські Z-інфлюенсери заявляють про фіксацію іноземних літаків поблизу румунського узбережжя та погрожують ескалацією.
На тлі цих повідомлений радикальне крило російських медіа перейшло до прямих закликів до тероризму проти мирного населення європейської країни. Пропагандисти вимагають від Кремля застосувати проти Румунії новітнє та дефіцитне ракетне озброєння з метою залякування цивільних.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з Україною, якщо Росія розпочне повномасштабну війну з Європою.