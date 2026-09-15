Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российские пропагандистские Z-каналы распространяют панические и агрессивные заявления о том, что Румыния проводит масштабные авиационные учения с имитацией запусков крылатых ракет "Шторм" в направлении оккупированного Крыма и Краснодарского края России. В ответ на это российские "военкоры" требуют нанести реальные ракетные удары комплексами "Искандер" или "Орешник" по гражданской инфраструктуре Румынии, чтобы заставить местных жителей вместе с детьми прятаться в подвалах.
Иллюстративное фото
Российские мониторинговые ресурсы уверяют свою аудиторию, что обучение носит откровенно наступательный характер, направленный против оккупационных войск на юге Украины и территории самой России.
Российские Z-инфлюэнсеры заявляют о фиксации иностранных самолетов вблизи румынского побережья и угрожают эскалацией.
На фоне этих уведомлений радикальное крыло российских медиа перешло к прямым призывам к терроризму против мирного населения европейской страны. Пропагандисты требуют от Кремля применить против Румынии новейшее и дефицитное ракетное вооружение с целью устрашения гражданских.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с Украиной, если Россия начнет полномасштабную войну с Европой.