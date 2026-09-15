Российские пропагандистские Z-каналы распространяют панические и агрессивные заявления о том, что Румыния проводит масштабные авиационные учения с имитацией запусков крылатых ракет "Шторм" в направлении оккупированного Крыма и Краснодарского края России. В ответ на это российские "военкоры" требуют нанести реальные ракетные удары комплексами "Искандер" или "Орешник" по гражданской инфраструктуре Румынии, чтобы заставить местных жителей вместе с детьми прятаться в подвалах.

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"Румыния проводит учения, в том числе авиации", — жалуются авторы пропагандистских каналов, детализируя характер маневров союзников.

Российские мониторинговые ресурсы уверяют свою аудиторию, что обучение носит откровенно наступательный характер, направленный против оккупационных войск на юге Украины и территории самой России.

"Проводят инсценировку пусков крылатых ракет в направлении Крыма и Краснодарского края", — утверждают в пабликах коллаборантов.

Российские Z-инфлюэнсеры заявляют о фиксации иностранных самолетов вблизи румынского побережья и угрожают эскалацией.

"Возможно, сейчас будут еще пуски Штормов от Румынии", — панически отмечают в паблике " Lpr 1", добавляя карту с отметками вблизи Констанцы, где, по их мнению, "возможна подготовка к повторным пускам".

На фоне этих уведомлений радикальное крыло российских медиа перешло к прямым призывам к терроризму против мирного населения европейской страны. Пропагандисты требуют от Кремля применить против Румынии новейшее и дефицитное ракетное вооружение с целью устрашения гражданских.

"Было бы очень хорошо, если бы мы провели учебные пуски по Румынии, – цинично предлагают авторы одного из Z-каналов, призывая атаковать города баллистикой, – например, Орешника. Или Искандеров, штук 20. Чтобы они побегали по подвалам вместе с детьми и закрыли мосты и вокзалы".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с Украиной, если Россия начнет полномасштабную войну с Европой.